První díl vědomostní soutěže Na lovu přilákal téměř 28 procent diváků

TV Nova tím navýšila podíl na sledovanosti v tomto programovém slotu. Ve srovnání se soutěžním pořadem Co na to Češi v jarní sezoně 2021 se podíl na sledovanosti uvedeného slotu podle Novy zvýšil o 85 %.

„Máme velkou radost, že se soutěž The Chase, která zaznamenala fenomenální úspěch po celém světě, zabodovala i na obrazovkách TV Nova. Soutěž přináší kombinaci zábavy, vědomostí a velkého napětí,“ uvedla programová ředitelka Novy Silvia Majeská.

Hry se účastní čtyři soutěžící. Ti hrají v týmu a snaží se vyhrát peníze tím, že správně odpovídají na obecné vědomostní otázky. Jejich protihráčem, který se je snaží zastavit, je Lovec.

Soutěž Nova vysílá každý všední den od 17:35, na videoportálu Voyo je dostupná s týdenním předstihem.

„Já si to užívám moc, protože nemusím hádat, a to je myslím to nejdůležitější,“ poznamenal k soutěži její moderátor Ondřej Sokol.

„Musím se učit číst nahlas, protože součástí tohoto pořadu jsou minuty až dvouminuty, kdy velmi rychle pokládám otázky. To je někdy velmi náročné,“ prozradil Sokol.