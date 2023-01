Poslední televizní duel před prezidentskou volbou sledovalo 1,5 milionu lidí

Pořad Cesta na Hrad oslovil 39,61 % diváků u televizních obrazovek v cílové skupině 15-54 a byl podle údajů televize Nova nejsledovanější pořadem tohoto týdne ve stejné cílové skupině.

Kromě televizní debaty si Nova připravila i vysílání na TN Live, které přineslo divákům kromě debaty v přímém přenosu i příjezdy obou kandidátů a analýzy a komentáře Lenky Zlámalové a Jana Herzmanna. Studio TN Live moderoval Lukáš Richtár. Na TN Live zaznamenala debata přibližně 40 tisíc zhlédnutí.

„Prozatím se nám povedlo našimi volebními pořady oslovit pět milionů televizních diváků, to je skvělé číslo. Děkuji celému týmu, který na přípravě všech formátů kolem voleb pracoval několik měsíců,“ uvedl ředitel zpravodajství TV Nova Kamil Houska.

Ve středu vysílala debatu finalistů prezidentské volby i Prima. Superduel: Bitva o Hrad, ve kterém se Petr Pavel a Andrej Babiš střetli v živém vysílání před publikem, si alespoň na tři minuty pustilo 1,745 milionu diváků starších patnácti let. Sledovanost pořadů na obou kanálech, tedy CNN Prima NEWS a stanici Prima, byla 1,193 milionu diváků v cílové skupině 15+.

„Chci ocenit profesionálně odvedenou práci Terezie Tománkové a Petra Suchoně, kterou zároveň pozitivně hodnotilo velké množství diváků na sociálních sítích. Prostřednictvím obou jsme nabídli vyváženou a napínavou debatu,“ uvedl šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima NEWS Pavel Štrunc.

V neděli zahájila televizní vzájemné duely Česká televize. Zatímco Petr Pavel účast potvrdil, diváky i pracovníky veřejnoprávního média do poslední chvíle napínal Andrej Babiš. Nebylo totiž jasné, zda do budovy Národního muzea dorazí. Nedělní prezidentský duel si alespoň na chvíli pustilo 2,62 milionu diváků starších patnácti let.

Debatami ale volební vysílání televizí nekončí. Nova v sobotu ve 13:00 začíná kontinuální vysílání se sčítáním hlasů. Ve studiu v hlavní budově TV Nova moderuje Rey Koranteng, na interaktivní obrazovce prezentuje výsledky Michaela Indráková. Hosty ve studiu budou Alžběta Králová, Cyril Svoboda a Michael Žantovský. S výsledky za jednotlivé kraje a vybraná města diváky seznámí z Alšova nábřeží s výhledem na Pražský hrad Bára Divišová. Vysílání na TN Live zahájí již v poledne.

Sobotní vysílání CNN Prima NEWS odstartuje už v 7:00 volebním Novým dnem. Následuje speciál Hledá se prezident s Markétou Fialovou a Josefem Klugem. V 11:00 startuje speciální dynamické volební studio po vzoru americké CNN. Čtveřice moderátorů – Terezie Tománková, Petr Suchoň, Petr Převrátil a Karolina Hošek – provede diváky spolu s hosty celým volebním dnem.

Volební studio na kanálu ČT24 začíná v sobotu v 10:00.