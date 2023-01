V Bruselu hlasovala tisícovka Čechů, více než při minulých volbách

Celé první kolo voleb absolvovalo v Bruselu 1 267 Čechů, to je výrazný nárůst proti minulému prezidentskému hlasování z roku 2018. Podle velvyslance v Belgii Pavla Kluckého bude nyní i celková účast nejspíš vyšší, na čemž by se mohla projevit i velmi vyhrocená kampaň před druhým kolem hlasování.

„Hovořil jsem s kolegy a dalšími lidmi a všichni to sledují. Myslím, že to bude mít ten vliv, že účast bude vyšší,“ řekl Klucký, který vhodil svůj hlas do urny jako první.

Velkou část českých voličů v belgické metropoli stejně jako v minulosti tvořili i v pátek lidé pracující v institucích EU či v českých zastupitelských úřadech a organizacích. Patrně nejstarším voličem byl jednadevadesátiletý Libor Mihola, který v Bruselu žije s dcerou čtvrtým rokem.

„Záleželo mi na tom, abychom měli konečně prezidenta. Aby tam byl člověk, který mluví pravdu,“ řekl Mihola, který není spokojen s dosavadním prezidentem Milošem Zemanem a chtěl by zásadní změnu poměrů na Hradě. Ze dvou současných kandidátů to podle něj lépe splňuje Pavel.

Podobně se vyjadřovali i mladší lidé, podle kterých je volba mezi Andrejem Babišem a jeho soupeřem jednoduchá. Řada voličů zdůrazňovala, že podle nich bude Pavel lépe reprezentovat Česko v zahraničí a někteří vzpomínali na Babišův střet zájmů, kvůli kterému právě v Bruselu čelil jako bývalý premiér kritice.

„Přesvědčil nás tím, že mluví jasně a nelže o své minulosti,“ řekla na Pavlovu adresu dvaadvacetiletá studentka Veronika, která volila bývalého šéfa vojenského výboru NATO stejně jako čtveřice jejích kamarádek při výletu z Česka do Bruselu.

Pavel vyhrál s velkým náskokem hlasování v belgické metropoli už v prvním kole, kdy získal téměř 60 procent hlasů. Andrej Babiš, jehož hnutí ANO má v zahraničí při parlamentních volbách výrazně horší volební výsledky než v Česku, dostal před dvěma týdny v Bruselu tři procenta hlasů.