Nedělní prezidentský duel ČT potrápil, sledovalo ho 1,72 milionu lidí

V neděli večer odstartovala televizní debaty finalistů prezidentské volby před druhým kolem Česká televize. Zatímco Petr Pavel účast potvrdil, diváky i pracovníky veřejnoprávního média do poslední chvíle napínal Andrej Babiš. Nebylo totiž jasné, zda do budovy Národního muzea dorazí. Nedělní prezidentský duel si alespoň na chvíli pustilo 2,62 milionu diváků starších patnácti let.