Rezignovaný Babiš a obecný Pavel, hodnotí politologové. Zemětřesení se nekonalo

„Výkon expremiéra a lídra opozičního ANO Andreje Babiše v poslední televizní debatě působil, jakoby počítal s minimální šancí na vítězství. Rezignovaně,“ míní politolog Lubomír Kopeček. Snad jakoby se už připravoval na spolupráci s novou hlavou státu.

„Ve chvíli, kdy několikrát o svém protikandidátovi řeknete, že s ním souhlasíte, což jde úplně proti tomu, co dělal (Babiš) posledních 14 dní, a označíte ho za favorita voleb, tak to už opravdu nepůsobí dojmem, že vážně uvažujete nad tím, že v těch volbách vyhrajete,“ zhodnotil politolog Masarykovy univerzity.

Pro politologa Jana Kubáčka zase zůstává překvapením, že se Petr Pavel nevěnuje více ekonomickým otázkám. „Docela se jim vyhýbá, dává obecné odpovědi typu – projednám to s odborníky – což se mi zdá málo,“ míní odborník Univerzity Karlovy.

Naopak Andrej Babiš se podle něj ve svých větvených odpovědích občas ztratil. „Jinak mu ale dle mého pomohlo být v těch socio-ekonomických otázkách konkrétní. Pro voliče, kteří se rozhodují dle peněženky, dle mého vyhrál,“ dodal.

„Slušný“ formát diskuze, ke kterému sám na úvod vyzval, nahrával podle experta na politický marketing Karla Komínka generálu Pavlovi. I tak podle něj však Babiš podal relativně dobrý výkon. „Nebyl to však výkon, který jsem čekal a dle mého ani takový, který by dokázal mobilizovat voliče,“ míní.

Kubáček připomněl, že umírněná poslední televizní debata pomohla k vítězství před pěti lety Miloši Zemanovi. „Myslím si, že to byl dobře zvolený tah, jelikož lidé jsou z té kampaně už unavení a nechtějí další vyhrocování,“ míní expert. Politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu však podotkl, že umírněné chování Babiše v poslední televizní debatě velmi pravděpodobně nezmění jeho dlouhodobý obraz u voličů.

Proměna chování expremiéra byla nicméně pro některé politology překvapivá. Oběma kandidátům podle Mrklase asi nezbylo nic jiného než k poslední diskusi přistoupit konstruktivnějším a mírumilovnějším způsobem.

Překvapením pro některé politology bylo, že ani z jedné strany nezazněla žádná nová informace, která by na poslední chvíli změnila směr kampaně. „Pokud mělo přijít nějaké zemětřesení, tak bylo nutné s tím přijít teď, dávalo smysl nechat si to na konec, ale nic nepřišlo,“ podotkl Komínek s tím, že v posledních dvou volbách se to podařilo právě Zemanovi.

„Výsledek bude těsný,“ odhaduje nejen Mrklas. V prvním kole prezidentských voleb těsně zvítězil generál Pavel s 35,4 procenta hlasů. Druhý postupující, expremiér Babiš, získal 34,99 procenta. O nové hlavě státu rozhodnou voliči ve druhém kole v pátek a v sobotu.