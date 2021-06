Dnes je poslední možnost získat iDNES Premium na tři měsíce za 1 korunu

Dnešním dnem končí akce, v rámci které si čtenáři mohou vyzkoušet iDNES Premium za mimořádně výhodnou cenu: na 3 měsíce za pouhou jednu korunu. Co všechno získají? Rozhodně toho není málo.

Například sportovním fanouškům předplatné na příští čtvrtletí otevře cestu k prémiovým článkům v období mimořádných událostí. Bude se hrát fotbalové Euro, tenisté zamíří do Wimbledonu, cyklistický svět bude sledovat Tour de France a koncem července všichni obrátí zrak k olympijskému Tokiu. Sportovní redakce ze všech akcí nabídne nadstandardní počet exkluzivních článků; rozhovory, reportáže, názory, analýzy.



Členství v iDNES Premium odemyká čtenářům přístup nejen k úplnému obsahu iDNES.cz, ale také všechny prémiové články sesterských webů Lidovky.cz, Expres.cz a k digitálním verzím časopisů z vydavatelství MAFRA dle vlastního výběru. V nabídce tak jsou například i digitální verze kompletních vydání MF DNES nebo Lidových novin.

Prémiový čtenář získá přístup k exkluzivnímu obsahu, seriálům a testům, ale také klíč k odemčení všech dosud vydaných článků, který čítá už hodně přes 8000 položek.



V archivu jsou kupříkladu obsáhlé rozhovory s lékařskými kapacitami v seriálu Lékaři Česka, výjimečné rozhovory se rozporuplnými osobnostmi českého fotbalu i bohatá zásobárna spotřebitelských Prémiových testů. Rubrika Názory nabízí pohled na svět očima komentátorů MF DNES, Lidových novin i řady významných osobností domácí i světové scény.



Máte dost článků? Zamiřte do sekce Zábava

iDNES Premium má také sekci Zábava, která přináší každý týden obměňovanou nabídku filmů. Aktuálně nabízí například na začátek „trabantí série“ Trabantem Hedvábnou stezkou nebo na sci-fi podle populární knižní série Divergence. Členové prémiového klubu si mohou zdarma číst e-knihy nebo stahovat audioknihy. Tento měsíc je v nabídce oceňovaný román Paní Hemingwayová, který dostal v recenzi 80 procent nebo si klasika Osudy dobrého vojáka Švejka.

Letní dovolená s úsporou

Letní sekce České léto pomáhá plánovat dovolenou. Zábavnou a úspornou. Nechybí tipy na výlety, předpověď počasí nebo grilovací recepty, členové iDNES Premium navíc mohou získat i různé cestovní výhody.

Může to být jedna jízdenka na lanovku zdarma na Ještědu nebo ve Špindlerově Mlýně, výhodné ubytovací balíčky v Karlových Varech, jedinečné slevy na cesty lodí po Vltavě v Praze nebo levnější vstupy na hrady a zámky po Česku. Nabídka bude přibývat celé léto až do poloviny září, takže ve zkušební době iDNES Premium za jednu korunu bude pořád co objevovat.