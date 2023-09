V kampani Dr. Max mají povzbudit zájem o obor i značku reální lékárníci

V kampani představuje síť lékáren Dr. Max své zaměstnance nejen v jejich pracovním, ale i soukromém prostředí. Právě proto, že kampaň dává nahlédnout do profesního i rodinného života lékárníků, pracuje s dvojím typem emotivních videospotů – v jednom oslavuje na konkrétních postavách profesi farmaceuta jako takovou, v dalších přibližuje jednotlivé lékárnické osobnosti. Na konkrétních aktérech kampaně staví i série vizuálů.

Iniciativu má podpořit i webová stránka, která přiblíží jak jednotlivé osobní příběhy, tak i síť Dr. Max a lékárnický obor jako takový. Kampaň se bude odehrávat převážně v digitálním prostředí.

„Existují jen dva typy vysokoškolsky vzdělaných zdravotnických profesionálů a to absolventi farmaceutických a absolventi lékařských fakult,“ uvedl Jan Žák, generální ředitel sítě Dr. Max.

Poznamenal, že v obou případech mají za sebou velmi náročné studium a před sebou proces dalšího, celoživotního vzdělávání, protože oba obory se rychle rozvíjejí. „Lékárníci jsou zdravotníci v první linii, což se plně projevilo v pandemických letech, ale k jejich životu to patří permanentně. A věřím, že se nám za pomoci emocí a skutečných příběhů našich lidí podaří u veřejnosti zvýšit povědomí o jejich důležité roli ve zdravotním systému,“ dodal.

Síť Dr. Max usiluje i o to, aby iniciativa „Jsme lékárníci“ nejen zvýšila zájem o studium na farmaceutických fakultách, ale i o profesní pokračování absolventů právě v lékárnách, které se v České republice obecně dlouhodobě potýkají s nedostatkem odborného personálu.

To v některých regionech významně snižuje dostupnost lékárenské péče. Platí to i přes to, že na tuzemském pracovním trhu nachází uplatnění i řada absolventů slovenských farmaceutických fakult.

„Věříme, že kampaň svým zaměřením a pojetím neposlouží jen naší síti, ale lékárenství jako takovému. V konečném důsledku má ale prospět tomu, o co jde v lékárnách především, a tím je naplnění potřeb pacienta,“ uzavřel Žák.

Síť lékáren Dr. Max, kterou provozuje společnost Česká lékárna holding, vznikla v roce 2006, V Česku provozuje asi 490 lékáren a pacientům slouží i v dalších pěti zemích Evropy.