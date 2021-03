ČT3 slaví rok, loni ve druhém pololetí měla podíl přes dvě procenta

Program ČT3 pro starší diváky, na kterém Česká televize začala vysílat po začátku koronavirové pandemie, slaví rok. V druhé polovině loňského roku dosáhl podílu na sledovanosti okolo dvou až 2,4 procenta. U seniorů nad 65 let to pak byla tři až čtyři procenta. Vyplývá to z údajů České televize.