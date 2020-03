Hlasatelky se po letech vrací na obrazovku. Dobrá nálada je náš úkol, říkají

Nově budete na obrazovce v roli průvodkyně programem ČT3. Když jste tu nabídku dostaly, jak jste reagovaly?

Martina Hynková Vrbová: Víte, všechno to bylo velmi rychlé. Dozvěděla jsem se to na chodbě, krátce před přímým přenosem magazínu Sama doma. V tu chvíli jsem si vybavila našeho dědu z Hradce, to jak je teď nešťastný, protože je zavřený sám doma. A takových babiček a dědečků je mnoho. Řekla jsem si, že je to skvělé, že právě pro ně můžeme vysílat.

Lucie Křížková: Nabídka mě samozřejmě potěšila. Jsem pyšná na to, že pracuji v televizi, která i v současné nelehké situaci funguje naplno a přichází s tak dobrými nápady. Program ČT3 je skvělý počin a návrat hlasatelek snad mnohé zahřeje a přispěje k větší domácí pohodě. V Sama doma se všechny moderátorky snažíme být vlídnými průvodkyněmi, „přítelkyněmi” diváků. Hlasatelství se této poloze velmi podobá.

Jana Havrdová: Program pro seniory pomůže v aktuální situaci ochránit naše nejstarší a tedy nejohroženější. Vnímám to jako skvělý nápad České televize a možnost jak osobně pomoci, přispět něčím užitečným a nakonec se i něco nového naučit. Pevně věřím, že s celým týmem přispějeme k větší pohodě a dobré náladě všech diváků.



Vaše kolegyně Martina Hynková Vrbová kdysi hlasatelkou byla. Pamatujete si ji v té roli?

Havrdová: Vzpomínky na Martinu hlasatelku už mám překryté mnoha lety spolupráce při moderování Sama doma a vždy nás společně mile překvapí archivní záběry. Pro Martinu byla tato zkušenost výbornou startovní čárou do profese, naučila se skvělému projevu před kamerou, dostala tím perfektní trénink, který mně určitě chyběl.

Křížková: Přiznám se, že zrovna Martinu si moc nevybavuji. V paměti mám hlavně Stáňu Lekešovou, Saskii Burešovou a Alexandra Hemalu. Martinu jsem začala vnímat až jako moderátorku Sama doma.

Martino, jak na povolání hlasatelky vzpomínáte?

Hynková Vrbová: Na práci v hlasatelně vzpomínám velmi ráda, byly to mé začátky v České televizi. Díky této profesi jsem se naučila správně vyslovovat a vystupovat před kamerou. Zpočátku jsme vysílali živě, později jsme vstupy předtáčeli. V neposlední řadě jsem měla možnost být na jedné lodi s mnoha skvělými kolegyněmi a kolegy, kteří mě inspirovali a profesně posouvali. Nikdy by mě nenapadlo, že po patnácti letech se k této práci vrátím. Těší mě to.

Máte za sebou spoustu moderátorské práce, ale stane se občas, že vás někdo zastaví, že si vás pamatuje právě jako televizní hlasatelku?

Hynková Vrbová: Ano, stává se to a pokaždé je to milé setkání. Lidé si nás hlasatelky pamatují, vždyť jsme jim každý večer vstupovaly do obývacích pokojů a ani těch patnáct let jim tuto vzpomínku z paměti nesmazalo.

Na koho ze svých kolegyň se v nové roli nejvíce těšíte?

Hynková Vrbová: Jsem ráda, že pořady uvádíme ve dvojici. To je změna oproti dřívější práci v hlasatelně. Tam byla ve studiu každá z nás sama. Těším se na své kolegyně a celý tým, který vysílání připravuje. Dobře se známe, víme, co od sebe můžeme čekat a myslím, že ta sehranost a dobrá nálada je na výsledku znát.

Jano, jak vy jste vnímala tuto oblíbenou profesi?

Havrdová: Televizní hlasatelky byly vždy krásné a kultivované dámy, udávaly módní trendy a pro mne byly vzorem. Myslím, že spousta holčiček si přála být jako ony. Hlasatelkou číslo jedna pro mne byla naše Stáňa Lekešová, ale moc ráda vzpomínám na Marušku Retkovou nebo Saskii Burešovou.

Lucie, vaší dlouholetou kolegyní v Sama doma byla Stáňa Lekešová, která byla hlasatelskou legendou….

Křížková: Pamatuji si ji v této roli živě. Už tehdy působila tak mile, vždy jí to moc slušelo. Když jsem pak vedle ní mohla profesně růst v našem pořadu, častokrát o svých začátcích v tehdejší Československé televizi vyprávěla, na hlasatelství ráda vzpomínala.

Martina Hynková Vrbová v letech 2020, 2016 a 2006

ČT3 je program připravený svou skladbou zejména pro seniory. Jaké vy novodobé hlasatelky budete?

Havrdová: Naší rolí je být milými a vlídnými průvodkyněmi vysíláním ČT3 tak, aby celý program přinesl přes televizní obrazovku pohodu a příjemné chvilky jako protiváhu závažnosti celé situace kolem koronaviru. Dobrá nálada a pozitivní energie, to je náš hlavní úkol, kterého se budeme snažit zhostit co nejlépe.

Hynková Vrbová: Budeme milé, laskavé, budeme nabízet pomocnou ruku v neklidné době. Často od rodičů slyším, že něčemu nerozuměli, protože dotyčný mluvil moc rychle. My během vstupů mluvíme pomalu a zřetelně, na tom si dáváme záležet. Přejeme si být seniorům nablízku a chceme, aby jim s námi bylo dobře.

Lidé často na televizní hlasatelky vzpomínají s jistou nostalgií. Čím to, že byly tak oblíbené?

Křížková: Vnášely do vysílání lidskost, byly „živým” spojením s diváky. Prostřednictvím televizních obrazovek vstupovaly do našich domovů každou chvíli, čemuž odpovídala i jejich popularita. Když se vám někdo líbí nejen vizuálně, ale i projevem, je poslem příjemných zpráv, přiroste vám k srdci.