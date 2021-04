Česká televize zažívá největší zájem diváků od Nagana

Jednička České televize přilákala v prime time nejvíce diváků za posledních třináct let a daří se i zpravodajské ČT24, jež má za sebou třetí nejúspěšnější čtvrtletí v historii vysílání, uvedla televize.

Česká televize byla v prvním čtvrtletí s celkovým podílem na publiku 33,69 % suverénně jedničkou na českém televizním trhu. A to jak z pohledu celodenní sledovanosti, tak i v hlavním vysílacím čase, v němž dosáhla na nejlepší výsledek posledních dvaceti let (podíl 32,81 %).

„České televizi se daří vyvíjet kvalitní náměty a zpracovávat je na vysoké úrovni, což potvrzuje nejen zisk mnoha ocenění, včetně Českých lvů, ale také vysoká poptávka o koupi naší původní dramatiky, spokojenost diváků s vysíláním a zájem o program ČT, který byl na jaře nebývalý. Ať se jednalo o novoroční Poslední aristokratku, seriál Kukačky s dramatickou situací kolem výměny dětí, nový pohled na spisovatelku Boženu Němcovou v minisérii Božena nebo retro krimi z období vzniku republiky Zločiny Velké Prahy, které se staly naším nejsledovanějším seriálem za posledních patnáct let. Kromě původní tvorby na ČT1 vyhledávali diváci i letos na jaře zejména zpravodajský obsah,“ uvedl generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Na program ČT1 se v prvním čtvrtletí dívalo v hlavním vysílacím čase průměrně 23 % diváků, kteří trávili večery u televizních obrazovek.

První tři měsíce roku rovněž nevybočily z trendu vysokého zájmu o zpravodajství, hlavní zpravodajskou relaci Události sledovalo na stanicích ČT1, ČT24 a ČT3 denně průměrně téměř 1,3 milionu lidí. Zpravodajská ČT24 si drží u diváků vysokou míru zájmu po celý den, s průměrným podílem na publiku 5,47 % pro ni bylo první čtvrtletí třetím nejúspěšnějším v historii vysílání.

Jednoznačně nejoblíbenější televizní stanicí mezi dětskými diváky zůstává Déčko. U dětí ve věku 4-12 let dosahuje podílu na sledovanosti přes 27 %.

Možnost konání profesionálních soutěží znamenala i rostoucí sledovanost kanálu ČT sport, oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku se zvýšila o více než jeden procentní bod na 3,87 %. Od května do srpna navíc ČT sport nabídne divákům tři velké sportovní akce, světový šampionát v hokeji, fotbalové EURO i olympijské hry z Tokia.

Na konci března oslavil rok program ČT3, který pravidelně dosahuje na 2% podíl u diváků starších pětašedesáti let. Jeho nejsledovanější pořady pak až na 8 %.

Zásluhou webu a dalších digitálních aktivit se České televizi rovněž daří zvyšovat svůj zásah, a to zejména u mladších věkových skupin. Týdenní zásah vysíláním České televize se díky online aktivitám u diváků ve věku 15 až 24 let navýšil o více než 23 %, ve skupině 25 až 34 let o 13 %. ČT za první čtvrtletí dokázala každý týden v průměru oslovit vysíláním 77,6 % televizních diváků, online služby navýšily tento zásah v průměru o dalších 3,2 procentního bodu.