Český rozhlas opět zvýšil digitální pokrytí, už osloví 95 procent populace

Český rozhlas nyní vysílá v DAB+ všech 23 stanic, z toho 20 v multiplexu Českých Radiokomunikací.

„Vstup Českého rozhlasu do sítě DAB+ byl zásadním milníkem pro jeho digitalizaci v rámci celé České republiky. Digitalizace dlouhodobě otevírá možnosti, jak nabídnout posluchačům dokonalejší veřejnou službu, zejména v podobě širší programové nabídky, kvalitního přenosu vysílání nebo nových multimediálních služeb,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Rozvoj digitálního vysílání souvisí také s ukončením distribuce signálu na středních a dlouhých vlnách (AM), jejichž úplné vypnutí je plánováno na konec roku 2021.

DAB+ je novým evropským standardem, který nabízí vysokou kvalitu zvuku, prostor pro více rozhlasových stanic, multimediální doprovodné služby, stabilní příjem, energetickou šetrnost a jednoduché ovládání přijímačů.

Česká republika patří mezi 11 zemí s nejrozvinutějším signálem DAB+ v Evropě.

Od 17. září se v multiplexech 12C a 12D šíří dvacet rozhlasových stanic Českého rozhlasu, z toho deset celoplošných a deset regionálních. Jedná se o vysílače: Votice - Mezivrata, Pardubice - Krásné, Jeseník - Praděd a Jihlava - Javořice. A dále o vysílače: Liberec - Ještěd, Sušice – Svatobor, Příbram – Hvězdárna, Valašské Meziříčí – Radhošť, Třinec – Javorový a Znojmo – Kuchařovice.

Pět nových vysílačů v oblasti Čech bude provozováno v multiplexu na kanálu 12C a pět v oblasti Moravy v multiplexu na kanálu 12D.

Všechny nově spuštěné vysílače budou provozovány s vertikální polarizací. Zbylé regionální stanice Českého rozhlasu jsou k dispozici v partnerských DAB+ multiplexech společností RTI a Teleko. Všechny stanice budou šířeny s nejmodernějším kódováním HE-AAC.

„DAB+ je novou digitální platformou pro poskytování moderních mediálních služeb všude tam, kde trávíme hodně času - do domácností, chat, chalup a hlavně do automobilů, a to zdarma a bez závislosti na internetu,“ dodal generální ředitel Českých radiokomunikací Vít Vážan.

Téma digitálního vysílání reflektuje také automobilový průmysl, všechna nově vyrobená vozidla mají od prosince 2020 obsahovat DAB+ přijímač v základní výbavě.

Novinky připravuje Český rozhlas také v obsahu, v roce 2021 chystá start stanice Radiožurnál Sport a digitální stanici pro seniory.