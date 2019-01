Další povinnost z EU. Auta musí přijímat i digitální rozhlas

Evropská komise má někdy v případě povinných automobilových prvků rozumné nápady. Z minulosti je to třeba povinný elektronický stabilizační systém, smysl má i automatický systém tísňového volání záchranářů při dopravní nehodě eCall. Někdy ovšem úředníci vymyslí něco zcela mimo realitu (emisní normy pro automobily se spalovacím motorem pro příští roky - více čtěte zde) nebo přinejmenším sporného. V rozpracovaném režimu jsou například prvky jako povinný asistent pro udržování v jízdních pruzích nebo vestavěný detektor alkoholu u řidiče.



Co je to DAB DAB je způsob šíření signálu podobný jako u digitální televize DVB-T. DAB+ je přibližně dvakrát efektivnější než DAB. Na trh byl uveden v roce 2007 a má vyšší odolnost kvality příjmu i při ne zcela ideálních podmínkách. Stejně jako DVB-T umožňuje DAB v rámci jednoho multiplexu vysílat několik desítek stanic s různým datovým tokem dle zaměření (menší u mluveného slova, větší a tím kvalitnější u vážné nebo třeba rockové hudby). zdroj: digitalradiodab.cz

O nich se na půdě evropského parlamentu zatím jenom debatuje. Nejnovější schválený návrh, který se dotkne motoristů, zahrnuje příjem technologie DAB (Digital Audio Broadcasting), respektive novější a technicky kvalitnější DAB+. Návrh je již schválen a počínaje letošním lednem mají členské státy dva roky na to, aby tento požadavek začlenily do svých zákonů. Televizní vysílání z analogového na digitální už přešlo. V Česku bylo vypnuto v roce 2011, původně ho nahradilo digitální vysílání DVB-T, následně verze DVB-T2. Přechod byl vynucen kvůli uvolnění frekvencí pro „rychlý internet“.

Otázkou je, čemu zrovna v automobilech – notabene v době, kdy i levná rádia mají vstupy na USB a služby typu Spofity nabízejí tisíce skladeb v CD kvalitě – pomůže digitální rádio.



Výhradně digitálně šířené rádio mají posluchači v Evropě zatím jenom v Norsku; o postupném vypínání FM pásma se hovoří ve Švýcarsku a v Dánsku. Připomeňme, že v Česku stejně jako v mnoha dalších evropských zemích stále běžně naladíte rádia vysílající v pásmu AM, a tedy v amplitudové modulaci. O konci FM rádia se v Česku hovoří již dlouho, definitivní rozhodnutí zatím nepadlo a s vypnutím se zatím nepočítá ani po roce 2025.

„V současné době víme, že do října tohoto roku mají privátní vysílatelé udělené analogové licence, které se v současné době již neprodlužují. Co se s nimi bude dít v následujících letech, je v tuto chvíli prozatím nejisté. Budoucnost pásma VKV bude předmětem debaty v následujících letech,“ uvádí Lukáš Polák, editor webu digitálniradio.cz provozovaného Českým rozhlasem.

Jednotlivé evropské země v současné době přehodnocují vysílání na středních a dlouhých vlnách (AM). „Jde o zastaralý a dnes již nevyhovující způsob distribuce signálu, který zejména v západoevropských zemích postupně ztrácí smysl. Technologie je nevyhovující jak z pohledu zvukové kvality, tak i případného rušení různými okolními vlivy, jako je průmysl nebo samotné počasí. V Německu nebo v Nizozemsku už byly vypnuty některé vysílače na AM rozsazích, k omezování pokrytí došlo například i ve Velké Británii. Dá se předpokládat, že v následujících letech bude tento trend kopírovat i Česká republika,“ dodává Polák. „Zajímavostí je, že v uplynulých letech vzniklo několik privátních stanic, které se rozhodly uchýlit na střední vlny. Otázkou proto je, dokdy budou ochotné na tomto kmitočtovém rozsahu setrvat.“

Kolik stanic může být v jednom multiplexu DAB? V dobré zvukové kvalitě by jich mělo být přibližně patnáct nebo šestnáct. Vzhledem k tomu, že digitální rozhlas funguje v kmitočtovém pásmu 174 až 230 MHz, tedy na bývalých televizních kanálech 5 až 12, respektive 13, DAB+ multiplexů může být velké množství. Každý kanál je navíc rozdělen většinou ještě na 4 samostatné bloky, tzn., že teoreticky se na každý kanál mohou vejít čtyři digitální multiplexy s přibližně patnácti stanicemi. Díky DAB+ se tak mohou prakticky vejít stovky rozhlasových stanic různých žánrů. Oproti analogovému vysílání se rozhlasovým stanicím otevírá téměř „nevyčerpatelná“ datová kapacita. Žádný legislativní limit v tomto případě neexistuje. Pokud se budou vysílat ještě doplňková data (text, obrázky atd.), zaberou stanice více místa. Podstatná je i robustnost zabezpečení pro nepřerušovaný příjem i v místech s horším signálem. Více čtěte zde

Mezi hlavními výhodami se uvádí výrazně širší nabídka stanic a vyšší zvuková kvalita, menší šum nebo to, že stanice vzájemně neinterferují. Pro operátory a vysílatele je zase digitální vysílání z hlediska provozu výrazně levnější než současné analogové. Velice však záleží na pokrytí signálem, které je v Česku zatím slabší. „Digitální vysílání Českého rozhlasu naladí od 28. prosince 2018 až 61 % obyvatel České republiky v oblastech Praha, Beroun, Plzeň, Brno, Ostrava, severní a východní Čechy, Vysočina, dálnice D1 a D5 i jejich širokém okolí,“ uvádí Český rozhlas na svých stránkách věnovaných DAB. Mapa pokrytí zde.

A tak se vám lehce může stát, že přenos bude mít mnohasekundové výpadky, nebo nepůjde naladit vůbec. Ověřili jsme si to v praxi, kdy na silnicích kolem Sněžné na Vysočině bylo z multimediálního systému Columbus montovaného ve škodovkách, který má modul pro „chytání“ DAB integrovaný, slyšet jen zlověstné ticho a žádná z nabízených stanic naladit nešla. Pokrytí je ovšem mizerné i v mnohem zalidněnějších oblastech. DAB rádio pravidelně „vypadává“ už pár kilometrů za Prahou. Často při přechodu ze signálu jednoho vysílače na druhý po výpadku slyšíte část skladby opakovaně.

Ve větších městech a jejich okolí by problém být neměl, podle konsorcia WorldDAB je pokryto v České republice digitálním rozsahem 62 procent obyvatel. Podle Českých Radiokomunikací se má pokrytí digitálním vysíláním DAB+ do roku 2022 zvýšit na 80 procent a aktivní v tom je zejména Český rozhlas. Komerční rádia jsou obvykle naopak spíše proti, protože digitalizace znamená proti totálně „rozebraným“ kmitočtům větší konkurenci (do DAB rozsahu se vejde mnohem víc stanic).

„Multiplex ČRo DAB+ bude mít pokrytí 80 % populace již na konci letošního roku,“ uvádí Lukáš Polák. Letos se mají podle Poláka spouštět vysílače jako Kojál, Kleť, Tlustá hora nebo Klínovec. Český rozhlas má v plánu spustit také vysílač, který zaplní mezeru v pokrytí na dálnici D1 mezi vysílači Brno – Kojál a Ostrava - Hošťálkovice.

„Spouštění digitálního rádia je v České republice na samotném začátku a má před sebou ještě obrovský kus cesty. Český rozhlas postupuje v souladu s vládou schválenou strategií, takže není možné, aby naše veřejnoprávní instituce spouštěla signály, v jakýchkoliv lokalitách se jí zachce. S politiky se pochopitelně chceme o změně bavit. Pokud by bylo rozhodování na Českém rozhlasu, jsme připraveni pokrýt signálem prakticky celou republiku,“ vysvětluje Lukáš Polák z Českého rozhlasu.



„O problematických oblastech víme a bavíme se o možnostech dalšího dokrývání. Spouštění DAB+ nebude pouze na bedrech Českého rozhlasu, ale také dalších operátorů,“ vysvětluje.

„Tvrzení, že digitální rádio vypadává již pár kilometrů za Prahou, nelze paušalizovat. Řeč je zřejmě při pohybu jižně od hlavního města, například na sever je signál bezproblémový,“ namítá Polák a dodává: „Na konci roku 2018 jsme výrazně rozšířili pokrytí digitálním signálem multiplexu ČRo DAB+. Spustili jsme speciálně i několik dokrývačů čistě pro dálnici D1, dále jsme dokryli i problematický úsek dálnice D5 na Tachovsku. Se signálem našeho multiplexu se tak nově řidič sveze prakticky od Liberce přes Prahu až po hranice s Německem, respektive na hraniční přechod Rozvadov.

Starých aut se nařízení netýká

A mají Češi zájem o digitální radiopřijímače v autech? Zatím spíše ne, byť zájem českých zákazníků o DAB každoročně podle mluvčího Škoda Auto Vítězslava Pelce stoupá. To ovšem může být způsobeno také tím, že dražší multimediální systémy jej v sobě mají standardně integrovaný vedle AM a FM pásma.



„Penetrace autorádií se systémem DAB činí za rok 2018 cca 12 % na celkovém objemu všech prodaných audiovizuálních systémů ve vozech Škoda v Česku s tím, že toto číslo se každým rokem navyšuje,“ uvedla automobilka „Očekáváme, že s příchodem dalších modelů a rozvojem konektivity na palubě vozů Škoda, bude toto číslo ještě dále narůstat,“ komentuje Pelc pro iDNES.cz.

Dodatečné přidání DAB příjmu lze u standardně montovaných autorádií jen v případě že ji nabízí výrobce originální výbavy vozu. A ani pak nemáte vyhráno: kromě DAB tuneru ho musíte mít koaxiálním kabelem spojený s anténou na střeše, nebo ve skle pátých dveří.

Můžete si koupit adaptér; vyrábí jej například britská firma AutoDAB. Má to však háček: nejenže tyto produkty nekoupíte oficiálně v ČR, ale musíte také instalovat novou anténu do předního sloupku a ještě v autě umístit nevzhlednou černou krabičku napojenou do 12V sítě. To bude pro většinu uživatelů příliš složité, notabene když tento adaptér přijde na skoro tři tisíce korun.

Starých aut s analogovým radiopřijímačem se povinnost DAB netýká. A příkaz Evropské komise je naštěstí logický i v další podmínce: pokud nově prodávané auto není vybaveno rádiem, což se týká těch úplně nejlevnějších modelů nebo třeba speciálních edicí od Porsche, které mají autorádio coby bezplatnou výbavu na přání, nemusí být ve voze DAB tuner zastavěný. Jinými slovy: autorádio není povinnou součástí výbavy automobilů. Zatím.