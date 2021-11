Český rozhlas spustil infolinku k vypínání AM vysílačů

Na bezplatnou telefonní linku 800 200 121 mohou volat posluchači, kteří si nebudou vědět rady s vypínáním analogového vysílání Českého rozhlasu na středních vlnách, informuje server Digitální rádio.

Od 1. listopadu zároveň veřejnoprávní rozhlas zintenzivňuje i informační kampaň na stanici Dvojka, která bude nově překrývat celou zpravodajskou relaci.

Informace, která bude návodem k tomu, co dělat v případě, že se posluchačů vypínání AM vysílání týká, je podle serveru ke slyšení denně včetně víkendů od sedmé do sedmnácté hodiny.

Český rozhlas zároveň chystá informační kampaň k propagaci digitálního rádia DAB+, která zahrne všechny mediatypy, jako je online, outdoor i tištěná periodika.

Ukončení distribuce signálu na středních a dlouhých vlnách (AM), tedy jejich úplné vypnutí, je plánováno na konec roku 2021.