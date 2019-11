Český rozhlas zvýšil digitální pokrytí, dokáže oslovit 80 procent populace

„Český rozhlas je přirozeným lídrem digitalizace v České republice a představuje pro nás jednu z klíčových a strategických vysílacích platforem. Dostupnost příjmu DAB+ se tak vyrovnává dostupnosti analogového vysílání FM,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.



Jde o vysílače velkého výkonu České Budějovice-Kleť, Jáchymov-Klínovec, Brno-Kojál a Zlín-Tlustá hora a dále o vysílače Klatovy-Doubrava, Olomouc-Radíkov a Nový Jičín-Veselský kopec. Pokrytí přímo v Plzni posílí městský vysílač Plzeň-Sylván a stuhové pokrytí dálnice D1 doplní vysílač Tasov- Tasov. V multiplexu bude stejně jako dosud šířeno celkem 15 rozhlasových stanic Českého rozhlasu ve standardu DAB+ s nejmodernějším kódováním HE-AAC.

Evropský kodex elektronických komunikací, který vešel v platnost v prosinci loňského roku, nařídil do dvou let všem automobilkám instalovat do automobilů digitální tunery.

„V Evropě se DAB+ rozvíjí velmi rychle a od příštího roku bude pro nové generace vozů podmínkou pro udělení homologace. Český rozhlas, který dlouhodobě dodává vynikající obsah, teď také zásadním způsobem rozšiřuje pokrytí digitálním signálem DAB+ v České republice. Proto jsme se rozhodli, že náš úplně první vůz, který bude již v základní výbavě všech verzí obsahovat digitální příjem DAB+, bude nová Škoda Octavia, kterou představíme v Praze 11. listopadu,“ uvedl vedoucí marketingu Škody Auto v ČR Petr Janeba.