Český rozhlas má pro fanoušky Karla Gotta k jeho narozeninám dárek

„Každý ze zpěváků, který zpívá přes 60 let, může mluvit o některé písni z jeho repertoáru jako o té, která symbolizuje jeho cestu a poslání. Pro mě osobně je to právě píseň Jdi za štěstím, proto jsem se k ní chtěl po letech vrátit a dát do ní ze mě něco nového, co jsem právě za svou éru zpěváka populární hudby zažil. Děkuji proto Českému rozhlasu, že mi umožnil tuto píseň znovu nazpívat a doufám, že posluchači vyčtou z mého projevu polohu pokory a vynikajících zážitků na mé cestě ke štěstí,“ popsal Karel Gott.

Píseň nahrával zpěvák společně s padesátkou rozhlasových symfoniků pod taktovkou dirigenta Jana Kučery.

Nová verze písně poprvé zazní na stanici Český rozhlas Dvojka v neděli 14. července po 7. hodině ranní v narozeninovém speciálu Miloše Skalky, který je věnován osmdesátinám Karla Gotta. Píseň budou během neděle hrát i další stanice Českého rozhlasu.

„Karel Gott má k Českému rozhlasu, a především ke stanici Český rozhlas Dvojka speciální vztah, neboť je to jediná česká stanice, na níž vysílal několik let svůj vlastní rozhlasový pořad s názvem Zpátky si dám tenhle film. Proto Dvojka připravila pro oslavence, jeho příznivce i posluchače kromě symfonické verze písně Jdi za štěstím řadu dalších překvapení,“ prozradil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

V 10 hodin dopoledne pak Karel Gott osobně uvede po několikaleté pauze nový díl pořadu „Zpátky si dám tenhle film - narozeninový speciál“. V 16 hodin Martin Hrdinka vyhlásí největší hit Karla Gotta podle hlasování posluchačů stanice Český rozhlas Dvojka.