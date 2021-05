Fondy Cordiant Digital koupily České Radiokomunikace

Australské Macquarie v Českých Radiokomunikacích působily deset let.



Cordiant Digital Infrastructure je obchodovaná na hlavním trhu londýnské burzy. Investuje především do základní infrastruktury digitální ekonomiky, jako jsou datová centra, sítě optických kabelů a mobilních vysílačů ve Velké Británii, Evropě a Severní Americe. Její akcionáři jsou rozmanití, a to od soukromých osob až po správce fondů. Na rozdíl od tradičního soukromého či infrastrukturního fondu je kapitál Cordiantu ve stejném režimu jako každá jiná kótovaná společnost a nemusí být akcionářům splácen, uvádí tisková zpráva.



České Radiokomunikace vykázaly ve fiskálním roce končícím v březnu 2020 výnosy dvě miliardy korun a ztrátu 576 milionů korun.

ČRa provozují síť 660 telekomunikačních vysílačů, z toho 86 využívaných pro šíření televizního a 97 pro šíření rozhlasového signálu, a 3730 kilometrů optických kabelů. Kromě podpory celoplošného vysílání a konektivity nabízejí rovněž cloudové služby a služby datových center a stojí v čele rozvoje technologie pro internet věcí napříč Českou republikou.

„České Radiokomunikace jsou národním šampiónem s bezkonkurenčním portfoliem aktiv v klíčové evropské zemi. Těšíme se, že můžeme společně s jejich silným manažerským týmem, zaměstnanci a ostatními důležitými partnery pokračovat v budování Českých Radiokomunikací jako vedoucí digitální infrastrukturní platformy obsluhující trhy vysílání, telekomunikací a datových center,“ uvedl předseda představenstva Cordian Digital Infrastructure Steven Marshall.

Fondy Macquarie European Infrastructure Fund II (MEIF2), Macquarie European Infrastructure Fund III (MEIF3) a Macquarie Mercer Infrastructure Trust vstoupily do Českých Radiokomunikací v roce 2011. Od té doby radiokomunikace stály v čele přechodu na druhou generaci pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2 a vysílání digitálního rozhlasu DAB+ v Česku.

České Radiokomunikace rovněž investují do zavádění mobilních sítí páté generace (5G) a vybudovaly zázemí pro nabídku služeb v oblasti internetu věcí, cloudových služeb a služeb datových center.

ČRa se podle generálního ředitele Víta Vážana během posledních let proměnily z operátora televizního a rozhlasového vysílání ve vyspělou diverzifikovanou technologickou společnost, která vyniká unikátní infrastrukturou, technologickou excelencí a vysoce spolehlivými a bezpečnými produkty a službami. „Jako součást Cordiant Digital Infrastructure Limited budeme společně pokračovat v poskytování služeb stávajícím zákazníkům i expandovat do nových segmentů byznysu,“ doplnil.

Infrastrukturní fondy podle analytika Capitalinked.com Radima Dohnala svoje investice pravidelně prodávají po pěti až deseti letech. „Zde prodávajícím jistě pomohla uvolněná monetární politika centrálních bank vyspělého světa, která zvedá ceny všech aktiv, které přinášejí stálý výnos. Zde pomáhá také to, že aktiva ohledně přenosu dat jsou nyní docela preferovaná. Cena transakce nebyla zveřejněná, ale lze čekat cenu mezi 20 a 30 miliardami korun. Lze čekat, že poměrně štědré ocenění bude nový vlastník chtít získat zpět mírným tlakem na ceny či smluvní podmínky. To pro telekomunikační trh není příliš dobrá zpráva. Dobrou zprávou je ovšem to, že kupujícím není společnost ze země nepřátelské k ČR či EU,“ poznamenal pro ČTK Dohnal.

Macquarie Asset Management v současnosti v Česku spravují investici do společnosti GasNet, která je provozovatelem distribuční sítě plynu v celkové délce 65 tisíc kilometrů se 2,3 milionu přípojek po celé České republice.

Investičním správcem fondů Cordiant Digital Infrastructure Trust je společnost Cordiant Capital. Cordiant investuje do globální infrastruktury, nemovitostí a formou omezených partnerských fondů a řízených účtů také do soukromého úvěrového a kapitálového financování v oblasti infrastruktury. Klientská základna společnosti Cordiant zahrnuje globální pojišťovací společnosti, penzijní společnosti a správce rodinného jmění.