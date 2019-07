Poslanci budou schvalovat zákon, který umožní růst penzí o devět stovek

8:47 , aktualizováno 8:47

Zákon, který umožní vyšší růst důchodů v příštím roce, budou ve středu schvalovat poslanci. Důchodovou novelou by měla vzrůst průměrná penze příští rok o devět stovek, tedy o 180 až 200 korun více, než je valorizace vyplývající z nyní platného zákona. Částka by se připočítala k procentní výměře každého důchodu. Neklesla by tedy zásluhovost penzí.