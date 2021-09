Na kampaň máme, chystáme se ale na komunální volby, říká šéf Zemanovců

Vaše strana se letos nezúčastní voleb do Sněmovny. Jaký je ten důvod?Nechceme tříštit hlasy levice, kterých už tak mají málo. Také se chceme soustředit na nadcházející komunální volby.

Není na vině zkrátka i to, že nemáte peníze na kampaň?

To určitě ne. My samozřejmě nějaké finance máme a tohle není náš důvod.

Původně jste se chtěli v letošních volbách přidat k ČSSD. Proč z toho sešlo?

Nevyšlo to, protože jsme se nedomluvili na spolupráci. Nic víc za tím nehledejte.



A co SPD? S Tomiem Okamurou jste v roce 2016 byli v koalici v krajských volbách. To jste to letos nechtěli zkusit?

Přemýšleli jsme o tom, ale ani tam nakonec nedošlo k žádné vzájemné dohodě.

Pokud se tedy chcete již nyní soustředit na komunální volby, budete se pokoušet najít v nich nějakého partnera pro koalici?

Nyní je předčasné o tom hovořit. Uvidíme, jak dopadnou volby do Poslanecké sněmovny, které Česko čekají. Potom předsednictvo strany zaujme stanovisko a zváží, jakým způsobem se těch voleb zúčastníme.

Vztahy s prezidentem máme dobré

Vaše strana nese v názvu jméno současného prezidenta Miloše Zemana. Jaké jsou vaše vztahy s prezidentem?

Pořád je to náš čestný předseda strany a za to jsme rádi. Při první možné příležitosti, ať už na sjezdu, případně jiném setkání členů, samozřejmě požádáme pana prezidenta o jeho účast. Vztahy s ním máme i nadále velmi dobré.

Pan prezident v poslední době několikrát vyjádřil podporu hnutí ANO a Andreji Babišovi. Nemrzí vás to?

No, pokud bychom kandidovali, tak by mě to samozřejmě velmi mrzelo. Ale vzhledem k tomu, že my nekandidujeme, tak to pragmatické propojení pana prezidenta a pana premiéra je na místě. Osobně se ztotožňuji s výrokem pana prezidenta, že volič by měl volit ty politiky, kteří už něco v životě dokázali a ne ty, kteří před volbami jenom slibují.

Pro serveru Seznam Zprávy jste uvedl, že uvažujete o tom, že až prezidentovi vyprší mandát, tedy za rok a půl, tak stranu rozpustíte. Opravdu nad tím přemýšlíte?

Je to jedna z možností k projednání v budoucnosti, ale naším hlavním tématem jsou teď komunální volby v příštím roce.

Takže finální rozhodnutí padne až po nich?

Samozřejmě záleží na rozhodnutí předsednictva strany a na panu prezidentovi. Je to daleká budoucnost a uvidíme, jak se k tomu postavíme. Teď to není aktuální.

Budoucnost vaší strany bude záležet i na Milošovi Zemanovi? Takže když nebude chtít, aby strana skončila, tak ji nerozpustíte?

Jak říkám, my o tom budeme na předsednictvu jednat a samozřejmě požádáme i o názor našeho čestného předsedu.

Nedostatečná kontaktní kampaň

Vaše strana od svého vzniku zaznamenala jen dílčí volební úspěchy. V roce 2012 jste se dostali do zastupitelstev ve dvou krajích, v roce 2010 vám Sněmovna unikla jen těsně se 4,33 procenty. V zatím posledních sněmovních volbách jste měli 0,36 procenta. Kde se stala chyba?

Měli jsme na to spoustu analýz, kde se tenkrát stala chyba, proč nám preference takhle klesaly. Jako jedna z mnohých odpovědí se jeví nedostatečná kontaktní kampaň, ale těch faktorů mohlo být rozhodně více.

Nebyl problém například v tom, že se ve straně přestala angažovat i známější jména, jako je kancléř Vratislav Mynář nebo Jan Veleba?

My jsme měli spoustu významných osobností, které se bohužel neprosadily.

Kdo vám teda vzal voliče?

Levicové spektrum politických stran. Část voličů samozřejmě přešla k jiným politickým subjektům.

Jak vnímáte letošní boj o křesla ve Sněmovně?

Myslím si, že volby budou v duchu proti hnutí ANO. Takto se celá kampaň vede a takhle se celá i dohraje. Opakuje se stejný scénář jako v loňských krajských volbách, kdy byli všichni proti hnutí ANO. Je to zcela evidentní.

Je to podle vás efektivní způsob vedení kampaně?

Myslím si, že ne. Vypadá to, že ostatní strany, zejména ty opoziční, nemají dost svých témat a celou kampaň musí stavět proti premiérovi.

Takže kdyby v letošních volbách kandidovali Zemanovci, tak by vaše kampaň nebyla zaměřená proti premiérovi?

U nás by žádný antibabiš program nebyl. Zemanovci nikdy nebyli a nebudou stranou, která má, na rozdíl od ostatních, v programu takový cíl. My jsme se vždy soustředili na konkrétní a podstatné problémy našich občanů, což bylo obsahem volebních programů a pak dalších kroků vedoucích k jejich naplnění.

Vy osobně nepřemýšlíte, že byste přešel k jiné levicové straně?

O tom nyní nepřemýšlím. Jsem předseda Zemanovců a mám před sebou ještě nějaké úkoly a nějaké cíle a ty se pokusím naplnit.