S vrcholící kampaní před volbami do Sněmovny dělají politici vše možné, aby se alespoň na chvíli objevili v záři reflektorů. O něco snazší to mají stávající ministři, kteří si prostor v médiích zajišťují třeba díky otevření nových úseků dálnic či rekonstrukcí nemocnic, říká v rozhovoru pro MF DNES člen dohledového úřadu a politolog Jan Outlý, který mimo jiné kritizoval například někdejší prezidentovy cesty do krajů.