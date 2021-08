Zeman bude mít šanci vysvětlit své tvrzení, že BIS fízlovala ústavní činitele

Bude moci okomentovat i další aktuální události, včetně volební kampaně před blížícími se volbami, do nichž už zbývá necelých padesát dnů.

„Bezpečnostní informační služba by se neměla zabývat některými odposlechy, protože to jí nepřísluší,“ uvedl prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy. Žádné důkazy pro to nepředložil.



BIS sledovala Zemanova poradce Nejedlého a jeho ruské kontakty a byznysové aktivity

Server Neovlivni.cz napsal, že BIS sledovala ekonomického poradce prezidenta Martina Nejedlého a získávala informace k jeho ruským kontaktům a byznysovým aktivitám. Nejedlý ovšem není ústavním činitelem a sledování osob, jejichž počínání na území České republiky může mít vliv na národní bezpečnost, je přesně náplň práce civilní kontrarozvědky.



Prezident Zeman se nijak netají svou averzí k šéfovi BIS Michalu Koudelkovi, kterého vláda pověřila vedením civilní kontrarozvědky, když mu 15. srpna vypršel jeho dosavadní mandát.

Zeman odmítl Koudelku šestkrát povýšit do hodnosti generála a o české tajné službě dokonce český prezident v minulosti mluvil jako o „čučkařích“. To, když se BIS odmítla podílet na tom, aby hledala důkazy pro jeho tvrzení, že se v Česku vyráběl a skladoval nervově paralytický jed novičok.

Prezident Zeman to po tajné službě požadoval, když s tímto tvrzením přišli Rusové, jejíž důstojníci se ve Velké Británii čelili podezření, že se pokusili novičokem zabít dvojitého agenta Sergeje Skripala.