Zelené vedou Magdalena Davis a Berg, jenž přál kolegyni jako příští premiérce

„Populisté záměrně ukazují prstem špatným směrem, ze všeho nejraději na zelená řešení ze zlého Bruselu, aby zakryli skutečnost, že žádná reálná řešení na současné krize vlastně nemají. My, Zelení, je ale máme,“ uvedla v kandidátském projevu Davis.

„Naděje, to je to slovo, které bychom měli mít na paměti. Naděje není falešný optimismus nebo lakování věcí na růžovo. Naděje je odpovědné poznání, že dneska je to špatně, ale pokud se stane A, B a C, zítra může být lépe,“ řekl Berg.

Zeleni, kteří to zatím v Česku dosáhli nejvýš, když byli pod vedením Martina Bursíka členy koaliční vlády Mirka Topolánka, kde je jako jako ministr zahraničí zastupoval Karel Schwarzenberg, pak zažili prudký sešup dolů. V posledních volbách do Sněmovny na podzim 2021 získali pouze 0,99 procenta hlasů.

Do eurovoleb Zelené vede Nejedlová

Kandidátku Zelených ve volbách do Evropského parlamentu povede Johanna Nejedlová. Řídí neziskovou organizaci Konsent, která se zabývá problematikou prevence sexuálního obtěžování a násilí.

Zelení budou mít letos na eurokandidátce i Osamu Okamuru. Jeho dva bratři už v politice jsou – Tomio vede SPD, Hayato je poslancem za KDU-ČSL a mohl se ve volbách utkat s bratrem, ale tento týden odstoupil z kandidátky koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).