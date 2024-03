Tři bratři Okamurové v české politice. Jak se snášejí Tomio, Osamu a Hayato?

Jak to asi vypadá, když se tito tři, názorově tak rozdílní politici a zároveň bratři sejdou při některé z rodinných záležitostí a zákonitě dříve nebo později dojde řeč i na politiku?

„Od chvíle, kdy nám zemřeli rodiče, tak ty příležitosti prostě nějakým způsobem nejsou,“ řekl iDNES.cz Tomio Okamura, který na sebe nedávno strhl ve Sněmovně pozornost, když v dolní komoře parlamentu dokázal mluvit přes deset hodin, aby oddálil schválení možnosti korespondenční volby pro Čechy v zahraničí.

„Když sleduji mladšího bratra, tak je velice vytížený, ale přesto si čas na sebe najdeme. My se vídáme velmi pravidelně,“ uvedl na adresu mladšího bratra Osamu, architekta a nezávislého konzultanta, který spolupracuje s několika univerzitami a různými kulturními institucemi nejenom v České republice, ale i ve Spojených státech a taky v Japonsku. A teď jako nestraník kandiduje za Zelené do Evropského parlamentu ze šestého místa kandidátky.

Na nedávném sjezdu neparlamentních Zelených bylo k vidění například i heslo „Konečně cool Okamura“. Osamu Okamura na rozdíl od svých bratrů Tomia i Hayata velmi podporoval přijetí manželství pro všechny.

„Jsem přívržencem politiky Zelených dlouhá léta, dlouhá léta je i volím a podporuji,“ řekl iDNES.cz Osamu Okamura.

„S Hayatem a Tomiem máme dobré rodinné vztahy, nikdy jsem se však veřejně netajil tím, ze nejsem voličem politického programu stran, které zastupují. Já budu rád v rámci mého politického působení rozvíjet jak naše aktivní členství v Evropské unii, tak prosazovat rovná práva pro všechny, včetně manželství,“ uvedl už dříve Osamu, který věří, že Zelení se prosadí, tak jako třeba v Německu, ač zatím jejich preference spíš skomírají. Mladí, kteří dorůstají, mají totiž jiný pohled na svět než jejich rodiče i prarodiče.

„S dovolením máme domluvu, že se nebudeme komentovat v médiích, takže se omlouvám, vůbec k tomu nemůžu nic říct,“ nechtěl se Osamu vyjadřovat k tomu, jak to vypadá, když se potká se svými bratry Tomiem a nejstarším Hayatem. Ten se komentování čehokoli, co se týká rodiny, úplně vyhnul.

Hayato Okamura se mohl v červnových volbách utkat s Osamuem, ale na konci února se vzdal místa na kandidátce koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09. I když měl být až na pětadvacátém místě, odstoupil, aby vyhověl požadavku partnerů, že na zadních místech kandidátky nemají být výrazné osobnosti, které by mohly kroužkováním přeskočit vybrané lídry.

Mezi Hayatem a mladším Tomiem to občas velmi zajiskří kvůli jejich rozdílným názorům na pomoc Ukrajině napadeném vojáky ruského diktátora Vladimira Putina. Před rokem se ve Sněmovně lidovec Hayato omlouval bývalému ukrajinskému velvyslanci Jevhenu Perebyjnisovi za ukrajinofobii svého bratra.

„Chci připomenout, že ať by se to pokoušeli popírat jakýmkoliv způsobem, tak to byla právě SPD, která po celou řadu let kontinuálně dlouhodobě dělala prokremelskou politiku. Objektivně svými stanovisky podporovali Kreml,“ vyčetl zase jindy Hayato bratrovi, který kritizoval vládu Petra Fialy, že pomáhá Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům před Putinovou válkou.