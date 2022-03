Nové zuby, lepší klouby a k lékaři bez fronty. Nadstandardy jsou zpět

Češi by si v budoucnu mohli připlatit pojištění, které by jim u lékaře pokrylo dosud nehrazené kloubní náhrady, rychlejší přijetí u specialisty či nadstandardní pokoje v nemocnicích. Konkrétní podobu „dobrovolného doplňkového připojištění“, které vláda slibuje v programovém prohlášení, chce ministr zdravotnictví Vlastimil Válek představit do konce roku.