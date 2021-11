Covid nás vrátil na zem. A účet zatím není vystavený, bilancuje lékařka

Při průměrné mzdě (data z II. čtvrtletí 2021) přispějeme měsíčně do zdravotního systému 5 167 korun, to je modelově za 32 let necelé dva miliony (1 984 176 korun). Z toho může odejít například 20 % na běžné prohlídky a kontroly za předpokladu, že moc nechuravíme. Na našem účtu u zdravotní pojišťovny zbude něco přes milion a půl. A pak může přijít vážnější nemoc a náklady na léčbu mohou sebrat velkou část z toho, co jsme během let do zdravotního systému přispěli…

Nejjednodušší, co můžeme udělat, je celoživotně se starat o své zdraví. Jistě, jsou nemoci, které neovlivníme. Přijde-li nemoc, je to už vážné porušení systému těla. To, že dostanete infarkt a zavedou vám stent, ještě neznamená, že jste vyléčená. Znamená to, že jeden příznak v oblasti srdce signalizoval: „Pozor, máš zničené cévy v těle a projevilo se to na jednom z nejslabších článků – na koronární cévě. Musíš nyní pracovat na tom, aby se to podruhé neopakovalo!“

Bohužel jsou také lidé, kteří do zdravotního systému nepřispívali a v rámci solidarity berou pojištění z celkového balíku, co za ně zaplatili ostatní, jen proto, že nedokázali udržet své zdraví v optimálním pořádku.