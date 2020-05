Pětina českých dětí je zdravotně negramotných, neumí dodržet pokyny lékaře

8:38 , aktualizováno 8:38

Pětina českých dětí ve věku 13 až 15 let se neorientuje v pokynech lékařů. Často také netuší, co dělat, aby neohrožovaly své zdraví nebo zdraví ostatních. V porovnání s chlapci jsou na tom lépe dívky. Vyplývá to ze Studie zdraví a životního stylu dětí a školáků, která vznikla ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací.