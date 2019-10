Třetina českých dětí je schopna hospodařit s kapesným od první třídy

Třetina českých dětí dokáže své kapesné spravovat se zahájením povinné školní docházky a začíná tak platit za své nákupy. Okolo desátého roku si samo nakupuje šest z deseti školáků. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK mezi více než osmi stovkami respondentů.

Nejčastěji děti dostávají od svých rodičů kapesné mezi šestým a sedmým rokem, tedy s nástupem do první třídy. V tomto věku jsou již děti schopné pochopit princip kapesného a své první peníze dostane 44 procent dětí.

V osmi až deseti letech své první kapesné dostane 35 procent dětí. Mezi jedenáctým až třináctým rokem se jedná pouze o jednu desetinu. Do čtrnácti let si musí na své první peníze počkat další desetina dětí.

Jak to vidí rodiče?

Zhruba 41 procent desetiletých a 80 procent šestnáctiletých je podle svých rodičů připraveno na finanční samostatnost, naopak více než desetina dětí ze všech věkových skupin se cítí nepřipravena.

Rodiče by si podle provozovatelky webu Finance pro radost Marcely Hrubošové hlavně měli uvědomit, co chtějí kapesným sledovat. „Kapesné by v tomto případě mělo u dětí naplňovat funkci výchovnou. Děti by se měly s kapesným učit, jak si peníze rozdělit, jak je spravovat a jak s nimi hospodařit,“ uvedla.



Děti si nejčastěji přispívají na nákup elektroniky. Na nákupu mobilů nebo tabletů se podílí 38 procent z nich. Na hračky si přidává 34 procent.

Naopak nejméně rodiče zapojují své potomky do nákupu sportovního vybavení, kde participuje jen 17 procent dětí, a do placení nákladů na telefon (15 procent).

Peníze v domácnosti

Web financnivzdelavani.cz, který je pod správou České bankovní asociace, doporučuje rodičům začít děti seznamovat s rodinným rozpočtem okolo osmého až desátého roku.

Podle něj je důležité dětem vysvětlit, jak rodina hospodaří, kolik platí za nájem, jídlo, oblečení nebo různé pomůcky do školy. Děti si pak udělají lepší představu o tom, jak rodina hospodaří s penězi.

Podle průzkumu agentury STEM/MARK seznamují v 37 procentech případů rodiče své děti s finanční situací v rodině již mezi šestým a sedmým rokem. Během doporučeného věku, tedy mezi osmým a desátým rokem pak 34 procent rodičů. Pětina ‚náctiletých‘ ale tvrdí, že jim rodiče o rodinných financích žádné informace neřekli.

Největší otázkou rodičů je, zda kapesné dětem dávat a kolik:

VIDEO: Patří dětem kapesné? A kolik? Podívejte se Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu