Obvinili ho, že objednal vraždu „bojovníka“. Prasárna, reagoval Zdechovský

Matouš Bulíř ve svých videích neustále odrazuje své sledující od finanční nebo materiální pomoci Ukrajině, i přestože se tam nyní nachází.

Argumentuje především tím, že na frontě nikde neviděl západní techniku ani peníze, které mají sloužit na obranu nebo obnovu země. Ačkoliv tvrdí, že stojí na ukrajinské straně, jeho příspěvky jsou populární především u proruských a dezinformačních kanálů.

Ing. Honza @Honza7476 ‼️‼️Český žoldák Matouš Bulíř, který bojuje na straně Ukrajiny, natočil video z fronty, v němž odsoudil pomoc Kyjevu na celostátní úrovni. Žádné peníze a zbraně se kvůli korupci na frontu prostě nedostanou.

„Přestaňte lidi nutit do toho, aby se uskromnili, aby žili horší…



„Přestaňte lidi nutit do toho, aby se uskromnili, aby žili horší… https://t.co/dj6NWe5czH https://t.co/eF2wCAbmyx oblíbit odpovědět

Později se ale ukázalo, že Bulířovo bojové zkušenosti jsou téměř nulové. Podle jeho přiznání si vystřelil jen jednou a ani se nenachází na bojové frontě, jak sám tvrdil. To pobouřilo jiné české vojáky do takové míry, že se rozhodli ho konfrontovat. Po vyhroceném střetu s krajany se Bulíř údajně vrátil zpět do své domoviny.

Ve středu zveřejnili čeští bojovníci na Ukrajině záznam z hádky. „Kde bys ji asi viděl, když jsi nikde nebyl a nic jsi nedělal? Kritizuješ to, o čem víš úplné h*vno! Jednou jsi vyjel na BTR a hned si dáváš video,“ konfrontoval Bulíře jeden z českých bojovníků.

BezDezinfa.cz Aplikace pro blokování dezinfo účtů @BezDezinfa "Hvězda" dezinformační scény posledních dní, Matouš Bulíř Dobulířoval. Jel na UA točit videa, že nemá cenu posílat finanční pomoc protože se rozkrade. Dezinfo scéna se toho hned chytla.

Podali si ho čeští hrdinové ve zbroji a uslizlý dezolát poznal co známená střet s realitou.

Podali si ho čeští hrdinové ve zbroji a uslizlý dezolát poznal co známená střet s realitou. https://t.co/zMGRcYfNhr oblíbit odpovědět

Sjednaná vražda? Co je moc, to je moc, reaguje Zdechovský

Konfliktu si všimli i Bulířovo příznivci: „Český europoslanec si objednal vraždu Čecha na Ukrajině? Lidovecká prolhaná srabácká zdechlina si objednala v krajním případě zabití českého dobrovolníka bojujícího na Ukrajině “ reagovala na událost Lela Sojková. Pak však svůj příspěvek smazala.

Jiří Hrebenar @gisat Talent na dramatičnost mají flastenci velký. To se musí uznat. Z odměny proruskému keckovi dělají skoro vraždu.

„Co je moc, to je moc. Tohle nemohu nechat bez odezvy. Někteří lidé/uživatelé sociálních sítí si myslí, že svoboda slova nemá hranice. To se plete. Říkat takové prasárny je absolutně za hranou!“ reagoval Zdechovský na Twitteru. Dále sdělil, že se případem bude zabývat policie.

Trestní oznámení podal Zdechovský ještě ve čtvrtek. Podotkl, že v souvislosti s kauzou dostal i pár výhrůžek.

Bulíř byl už v minulosti potrestán podmínkou za to, že u památníku v Letech postavil několik protiromských cedulí. Chtěl se také dostat do politiky, v roce 2019 kandidoval za hnutí První republika do europarlamentu, ovšem neúspěšně. Na svých stránkách opakovaně vystupuje proti Evropské unii a LGBT komunitě.