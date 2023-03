Záběry ukázaly, jak vojáci zbili českého „lžibojovníka“. Už je z Ukrajiny doma

O návratu Matouše Bulíře zpět do České republiky informoval jeho advokát Radek Suchý. Ve zprávě, kterou má MF DNES k dispozici, upozorňuje na to, že ambasáda Bulířovi nepomohla.

„Budeme patřičné orgány informovat o bezprecedentním přístupu českého konzulátu na Ukrajině, který klientovi odmítl bez dalšího pomoci,“ píše Bulířův právní zástupce ve zprávě, kterou později sám Bulíř sdílel na svých sociálních sítích. Vyjádření konzulátu MF DNES zjišťuje.

Matouš Bulíř ve svých videích, která na Ukrajině natáčel, neustále odrazoval své sledující od finanční nebo materiální pomoci Ukrajině. A to i přes to, že se tam sám nacházel. Argumentoval tím, že Ukrajinci všechno rozkradli, žádná pomoc na frontu vojákům nedorazila a že si Ukrajina další pomoc nezaslouží.

Později vyšlo najevo, že Bulíř o situaci na bojišti příliš neví – ve zveřejněném záznamu měl přiznat, že si „vystřelil jednou z AKčka“ (zbraň AK-47), a ani se nenacházel na bitevní frontě.

Kvůli šíření svých videí s nepravdivým vyjádřením se Bulíř stal terčem bojovníků, kteří stojí na ukrajinské straně. „Ještě jednou se tady ukážeš... kriple zasranej!“ řve v jedné z nahrávek muž v maskáčích na ležícího Bulíře a mlátí ho do obličeje.

Podle jednoho z Čechů, který je s bojovníky na frontě v kontaktu a zásobuje je z České republiky zdravotnickým materiálem, se další muži snažili Bulířovi situaci skutečně popsat.

„Všechny kluky, kteří tam jsou, jeho videa neskutečně dopálila. Několikrát se mu snažili všichni vysvětlit, že lže a že to není pravda. Vůbec se nedivím reakci dalších dobrovolníků, kteří si jej našli a zbili jej,“ říká pro MF DNES.

Europoslanec Zdechovský

Podle Bulířova advokáta měl celý útok zinscenovat europoslanec Tomáš Zdechovský, který se v komentáři pod audionahrávkou zaznamenávající útok na Bulíře vyjádřil slovy: „Mám pocit, že dlouho nic nenatočí.“ Europoslanec tvrdí, že další podrobnosti o brutalitě útoku nevěděl.

Advokát ve zprávě přesto uvedl, že se Bulíř domnívá, že právě Zdechovský stojí za organizací útoku. A to proto, že v jednom ze svých příspěvků vyzval dobrovolník europoslance k tomu, aby se sám přijel na Ukrajinu podívat.

„Za jednoho z významných iniciátorů (napadení) považuje můj klient europoslance Tomáše Zdechovského, který svými neověřenými a neuváženými informacemi, které publikoval na sociálních sítích, celou ,mašinérii´ zjevně rozpoutal,“ píše Bulířův právní zástupce.

Reakci Tomáše Zdechovského MF DNES zjišťuje.

Nálepka proruského dezinformátora

Ačkoliv Bulíř tvrdí, že stojí na ukrajinské straně, jeho příspěvky jsou populární především u proruských a dezinformačních kanálů. I to však jeho advokát odmítá.

„Klient (Bulíř) se důrazně ohrazuje proti jakýmkoli urážlivým a nepravdivým označením své osoby, zejména je-li nálepkován jako proruský dezinformátor. Klient se zapojil již od samého počátku konfliktu do událostí na Ukrajině dobrovolně, nikoli jako osoba, která by měla jakkoli podlamovat organizaci vojenské nebo civilní pomoci na Ukrajině,“ hájí Suchý svého klienta, který je v současné době v České republice v péči lékařů a se kterým advokát komunikuje zprostředkovaně přes další osoby.

Bulíř byl už v minulosti potrestán podmínkou za to, že u památníku v Letech postavil několik protiromských cedulí. Chtěl se také dostat do politiky, v roce 2019 kandidoval za hnutí První republika do europarlamentu, ovšem neúspěšně. Na svých stránkách opakovaně vystupuje proti Evropské unii a LGBTQ+ komunitě.