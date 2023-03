Hlásá konec islámu i EU. Kdo je muž, který se vrátil z Ukrajiny s výpraskem

U památníku obětí romského holocaustu v Letech u Písku umístil Bulíř protiromské cedule, za které dostal podmínku. Za nacionalistické hnutí První republika kandidoval v roce 2019 do Evropského parlamentu, avšak neúspěšně. Prosazoval zákaz islámu, vystupoval proti LGBTQ+ skupině a nakonec o válce na Ukrajině tvrdil, že zbraně, které Západ posílá, Ukrajinci rozkradli.

Bulíř pochází z Liberce, kde žil v podstatě celý život. Až do roku 2018 byl v veřejnosti téměř neznámý. V květnu 2018 ale s dalším aktivistou umístil v místech, kde stál za druhé světové války romský pracovní tábor, rasistické cedule. Na nich bylo třeba „památník věnovaný posledním pracujícím Romům na území České republiky.“

Ačkoliv se k akci přihlásili jako nacionalistické hnutí První republika, soud oba potrestal podmínkami. Původně byli odsouzeni okresním soudem za popírání a schvalování holocaustu, krajský soud pak jejich čin v roce 2021 přehodnotil na výtržnictví. Oba dva popírali, že by za činem stáli, ale policie je usvědčila i na základě kamerových záznamů, které měla k dispozici a na nichž oba byli.

V té době už Bulíř nepracoval u vězeňské služby. Tvrdí, že musel odejít pro své názory. „Po změně vedení jsem se stal z důvodu svých postojů pro nového ředitele nežádoucím, což vyústilo v mé odstranění,“ uvádí ke konci své kariéry Bulíř na svém webu. V dnešní době je podnikatelem.

Protievropské samolepky

Už v minulosti přitom „podnikal“, ale dosti svérázně. Například v roce 2019 nabízelo právě hnutí První republika možnost, jak rychle a levně vyjádřit nespokojenost s Evropskou unií. Prodávalo samolepky s českým lvem, kterými si lidé přelepovali na státních poznávacích značkách automobilů a motorek modrý pruh se znakem Evropské unie. Lidé, kteří toto udělali, se ale dopouštěli podle ministerstva dopravy přestupku.

První republika tvrdila, že samolepek prodala jedenáct tisíc kusů. „Tento projekt je zaměřen proti Evropské unii a její politice, s důrazem na naši národní identitu! Symbolika Evropské unie na našich státních SPZ nás staví na úroveň protektorátu velkoevropské říše. Proč na SPZ není obsažen nějaký národní symbol?!,“ popisovala První republika na svých stránkách.

Další své politické názory představuje na svém webu, kdy se vymezuje v podstatě proti všem aktuálním politickým stranám.

Například o ODS prohlašuje, že je to strana, která „již dávno měla zmizet z politické mapy stejně jako její dřívější souputník ČSSD. Byla to tato strana, která stála za rozkradením/rozprodejem státního majetku a je to opět tato strana, která devastuje státní finance skrze svůj bezbřehý fanatismus zaměřený směrem k Ukrajině,“ míní Bulíř, který se sám přímo zapojil do války na Ukrajině.

Útok na Ukrajině

Ve skutečnosti ale Bulíř pouze odcestoval na Ukrajinu, kde natáčel videa a komentáře o tom, jaká je tam situace. A to tak dlouho, až jej za jeho názory, které následně šířily proruské weby a dezinformační profily na sociálních sítích, zbili čeští dobrovolníci bojující na Ukrajině, kteří si jej přímo tam našli.

Bulíř následně z Ukrajiny odcestoval zpátky do Čech a dnes tvrdí, že po útoku je v péči lékařů a chystá trestní oznámení. Kde a jak Bulíř na Ukrajině působil, není zatím jasné.

Podle informací MF DNES odjel na Ukrajinu v polovině loňského května. O tom, do kterých útvarů se zapojil, ale nejsou podrobnější informace. Podle několika zdrojů MF DNES se přidal k pluku Karpatská Sič na frontě u Charkova, kde bojují i další Češi.