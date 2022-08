Válečná daň je předmětem diskuse, říká Fiala. Menší strany koalice jsou pro

Vyjádření předsedy vlády iDNES.cz poskytl mluvčí Václav Smolka. Možnostmi mimořádného zdanění energetických firem a případně i bank se zabývá ministerstvo financí. U energetických firem by zdanění mimořádného zisku mohlo vynést 27 a 40 miliard korun, podle výše daně (od 40 do 60 procent), u bank dokonce 39 až 59 miliard korun.

Kritické hlasy zazněly zatím od některých poslanců ODS. „Já budu říkat kolegům ve výkonné radě, že to prostě není hospodářsko-politické opatření, že to je opatření populistického charakteru,“ řekl ČT místopředseda Sněmovny Jan Skopeček. Výhrady měl i Vojtěch Munzar. „Nezlobte se, jsem teď na dovolené, vyjádřil bych se až příští týden,“ odmítl v pondělí otázku na toto téma Munzar.

Při získávání hlasů windfall tax či válečnou daň naopak Fiala nebude mít problémy u menších vládních stran.

Přišli jsme s tím jako první, hlásí Piráti

„Piráti s návrhem na solidární příspěvek energofirem v podobě zdanění mimořádných zisků přišli jako první v květnu, protože nám bylo jasné, že současné zdroje nebudou stačit na podporu domácností v době rekordního zdražování. O výši daně se povede diskuse, mělo by to být podle nás cca 25 procent z neočekávaných zisků jako v Británii,“ sdělil iDNES.cz šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.

„Pokud jde o banky, chceme, aby dodržely svoje závazky a daly peníze do národního fondu, ze kterého se bude platit výstavba nového bydlení a národní infrastruktura,“ dodal Michálek.

„Energetické firmy mají neočekávané příjmy kvůli silnému zdražování energií hlavně v důsledku války, jde to z kapes domácností a je správné domácnostem peníze vrátit,“ uvedl v pondělí šéf Pirátů Ivan Bartoš.

„Mimořádné zdanění v podobě windfall tax podporujeme, protože zisky energetických firem i bank jsou způsobeny nikoliv jejich přičiněním, ale vnějšími vlivy. O konkrétní podobě a parametrech budeme teprve vést jednání v následujících týdnech a to jak na úrovni strany, tak na úrovni celé vládní koalice,“ sdělila iDNES.cz šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Taková daň je potřebná, říká šéf rozpočtového výboru Bernard

„Uvědomujeme si, že nějaká taková daň je potřebná, výjimečná, v této době. Myslíme si, že je to jeden z nástrojů, které bychom měli použít,“ řekl šéf rozpočtového výboru za STAN Josef Bernard. „Chtěli bychom analýzu dopadů od ministerstva financí, chceme si vyčíslit dopady, jaké by byly, a podle toho se budeme rozhodovat,“ dodal Bernard.

„Z mého a našeho pohledu KDU-ČSL je to jedna z věcí, která zcela jistě může posílit rozpočet na příjmové straně. Nemyslím si, že by ta daň měla být nějak nízká, ba naopak. Předpokládám, že vláda tu debatu nejpozději na začátku září dokončí,“ uvedl šéf poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný. Nemá žádnou informaci, že by s tím někdo v KDU-ČSL měl nějaký problém.