Babiš mluví jako Putin, řekla Adamová. Jedete antikampaň, míní Schillerová

Andrej Babiš by měl podle Pekarové Adamové změnit, jak mluví vůči veřejnosti i novinářům. „Vláda Andreje Babiše nás učinila závislejší na Rusku. Používá stejná slova jako diktátor Putin – fašisty a nacisty. Plošně častuje dva milionů voličů, kteří volili dnešní vládní koalici,“ uvedla předsedkyně TOP 09. Odkazovala tak na slova bývalého premiéra, který své odpůrce přirovnal k nacistům a fašistům.

Schillerová reagovala slovy, že kampaň antibabiš lidem složenky nezaplatí.

Na mítincích Andreje Babiše s veřejností se vyostřuje atmosféra. Kritiku vyvolalo několik tvrdých zákroků policie i střety politikových podporovatelů a odpůrců. Na setkání v jihočeských Borovanech policisté tvrdě zasáhli proti čtrnáctiletému chlapci, který expremiérovi sebral reproduktor. „Určitě to znepokojivé je,“ hodnotí Pekarová Adamová chování policie.

„Musíme si všichni uvědomit, že to ničemu neprospívá. Nesouhlas by se měl vyjadřovat slušně, ať už fandíte té či oné straně. Chtěla bych k tomu vyzvat i politiky, aby nepřilévali olej do ohně,“ řekla. To podle Pekarové Adamové Babiš dělá.

Místopředsedkyně ANO s tvrzením nesouhlasí, zároveň ale dodává, že na žádném mítinku v poslední době nebyla. Na jihomoravských setkáních s voiliči se podle ní Babiš choval mírně.

Zatímco Adamová v zásahu policie vidí pochybení. Schillerovou upokojilo, když policejní prezident řekl, že nebylo shledáno pochybení na straně policistů, kteří zakročili. „To pro mě bylo zásadní, byly tam nějaké organizační chyby, ale chci se policie zastat. Neměli bychom jí děkovat jen, když se nám to hodí,“ poznamenala.

Mimořádná daň může projít lecos

Adamová v Partii řekla, že případné zavedení mimořádné daně z neočekávaného zisku by mělo legislativním procesem projít do konce roku. Parametry jsou zatím v jednání, debatovat se o nich bude v příštích týdnech a měsících, uvedla. Podle šéfky klubu ANO a bývalé ministryně financí Aleny Schillerové se musí zajistit to, aby to nakonec nezaplatili koncoví zákazníci a firmy.

Zavedení mimořádné daně z neočekávaného zisku koncem června připustil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Mohla by se podle něj týkat třeba bank i dalších sektorů. Banky i energetické společnosti v prvním pololetí oznámily výrazný nárůst zisků.

Daň by se podle Pekarové Adamové mohla týkat firem, které na současné situaci vydělávají bez toho, že by inovovaly své produkty a získávaly více klientů. TOP 09 se podle ní obecně nebrání zavedení jednorázové mimořádné daně nebo daně, která by platila po omezenou dobu.

Podle Schillerové by měl nejdřív kabinet parametry projednat za zavřenými dveřmi. Vláda také nevyužívá nadstandardní inflační příjmy, poznamenala. „Nevyřeší to strukturální deficit, řeší to přechodnou dobu,“ uvedla k mimořádné dani. Banky by podle ní mohly spíše přispívat do fondu například na investice