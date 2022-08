Úspory vláda vyřeší na zámku. Tradice, na stole ale měla být jen voda, míní politolog

Po dvoutýdenní vládní dovolené v úterý kabinet Petra Fialy zahájí práci neformálním setkáním na zámku Liblice u Mělníka. V konferenčním centru Akademie věd se ministři sejdou v 16:00, diskutovat budou o strategických záměrech do pozdních večerních hodin. Hlavním tématem bude energetika. Vláda si na úterní setkání zajistila catering v hodnotě 95 tisíc korun.

Redakce iDNES.cz oslovila mluvčího vlády Václava Smolku, zda by nebylo v době energetické krize lepší udělat zasedání spíše ve Strakově akademii.

„Pracovní setkání v konferenčním centru Liblice dává členům vlády prostor k jiné formě debaty než běžná zasedání kabinetu. V rámci řešení aktuální situace na trhu s energiemi, přípravy úsporného tarifu a rozpočtu na příští rok je nutné provést řadu strategických rozhodnutí,“ uvedl pro iDNES.cz Smolka.

„Proto jsme zvolili tento ,pracovní‘ a méně formální formát jednání mimo tradiční prostory jednání vlády,“ dodal mluvčí vlády.

Catering za 95 tisíc korun.

Podle politologa Jana Kubáčka mají neformální zasedání v Česku tradici. Ohledně ceny za catering však podotkl, že je to určitý symbol a snadno se kritizuje. „Trochu se vládě divím, protože s tím musí počítat, že teď funguje skutečně jen to, že je to o vodě, jak se říká. Možná i bez chlebíčků,“ komentoval pro iDNES.cz politolog.

Dělat zasedání, ale po Dánsku

Podle jeho slov se vláda tradice výjezdů drží. Je to jistá zvyklost. „Pravda je i to, že Liblice patří pod Akademii věd, takže výhodou je, že se v uvozovkách ta investice vrací do státního zařízení,“ podotkl dále Kubáček. Ten má současně za to, že vláda by měla být ve střehu, jelikož podobné výjezdy sama v minulosti kritizovala: „Teď musí počítat, že se tyto záležitosti vracejí jako bumerang.“

Zámek Liblice je jednou z nejcelistvějších památek českého vrcholného baroka. Navrhl ho italský architekt Giovanni Battista Alliprandi v roce 1699. V roce 1863 ho koupila hraběnka Antonie z Valdštejna. Ta přestavěla interiéry zámku do novorenesančního stylu. Po její smrti zámek zdědila její dcera Christiana Thun-Hohensteinová. Posledním šlechtickým rodem vlastnícím zámek tak byl tento šlechtický rod až do roku 1945, kdy majetek přešel do vlastnictví státu. Ten jej později předal pod správu Akademie věd ČR. Zdroj: www.zamek-liblice.cz

Příkladem by pro českou vládu podle něj mohlo být dánské předsednictví EU před několika lety. „Mnozí z evropských partnerů dokonce brblali, že je to o vodě a naprostém minimalismu. Ono to ale fungovalo. Jednak to přijali domácí Dánové, protože tehdy dojížděla ekonomická recese a mělo to velkou symboliku,“ komentoval pro iDNES.cz.

„Doporučil bych české vládě se velmi intenzivně porozhlédnout po dánském příkladu a opravdu nabízet jako znamení nejvyššího luxusu maximálně perlivou vodu. Dělat zasedání, ale po Dánsku,“ uzavřel politolog.

Naposledy se sešel Fialův kabinet na neformálním zasedání v dubnu na zámku Štiřín.