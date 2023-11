Pomohli jsme Ukrajině a ušetřili na likvidaci, hodnotí expert darované zbraně

Ministerstvo obrany odtajnilo přehled techniky a munice darovaný Ukrajině. Nechybí ani vrtulníky Mi-24. Když se na seznam podíváte, nebude česká armáda techniku postrádat?

Ze seznamu vojenského materiálu darovaného Ukrajině plyne, že pokud jde o vojenskou techniku, tak nejnovější jsou čtyři bitevní vrtulníky řady Mi 24/35. Jejich nasaditelnost na současném bojišti ze strany vzdušných sil je reálně nulová.

Proč nulová? Už se na moderních bojištích nedají použít?

Naši spojenci v NATO disponují neporovnatelně lepší technikou. My jsme pro své stroje také nenakoupili to zásadní a to protitankové řízené střely. Navíc je nyní nahrazujeme vrtulníky Bell. Jejich darování pro nás neznamená žádnou ztrátu.

Ukrajinské bojiště spotřebovává každý den tisíce velkorážní munice. Má armáda dostatek této munice, ani ta nám nebude chybět?

Pokud jde o materiál, nejnovější jsou náboje pro kanóny a houfnice z roku 2002, vše ostatní je starší. Zjednodušeně řečeno, jejich darováním Ukrajině jsme ušetřili náklady, které bychom museli vynaložit na jejich ekologickou likvidaci.

Milan Mikulecký Působil na vysokých manažerských pozicích v byznysu, tak i na ministerstvu obrany. Kromě „kancelářských“ pozic má ale také osobní zkušenosti ze zemí jako je Mali, Jemen nebo Irák. Tam během války s Islámským státem zajišťoval nasazení letounů Aero L-159 do výzbroje. Mikulecký je aktivní pilot.

Takže nedošlo k žádnému oslabení obranyschopnosti země darováním potřebné munice a techniky?

V zásadě je možné říct, že seznam darovaného vojenského materiálu potvrzuje, že nedošlo k žádnému oslabení naší obranyschopnosti.

Naopak, posílili jsme schopnosti země, kterou napadl agresivní soused. Díky jejímu boji jsme získali čas, abychom modernizovali, což se nám ne úplně daří a připravili naše ozbrojené síly pro případ, že Rusko porazí Ukrajinu a jeho agrese bude pokračovat již přímo proti nám.

Dá se tedy říct, že s ohledem na dary a kompenzace, včetně zmíněné budoucí ekologické likvidace šlo o dobrý obchod...

Pokud nechám stranou morálku a naše zájmy, tak čistě hokynářsky se pro nás stále jedná o výhodný obchod, protože velkou část darovaného materiálu nám nahradí naši spojenci USA a Německo, a další část nám uhradí EU v rámci programu EPF.

A co domácí průmysl, jak ten profituje z války na Ukrajině?

Samostatnou kapitolou jsou enormní zisky, které v rámci komerčních dodávek zbrojního materiálu na Ukrajinu získali naši zbrojaři a s nimi i naše ekonomika jako celek. Desítky miliard korun se projeví na výběru daní a ve státní kase. Takže zcela upřímně, Česko netratí, naopak, získalo.