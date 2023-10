První CV90 získá armáda do roku 2026. V Česku vzniknou i dvě unikátní verze

Získávání nových kompetencí a převodů technologií se uskutečňuje jak přímo ve Švédsku, tak od švédských partnerů v České republice. VOP CZ, státní podnik spadající pod ministerstvo obrany, do projektu zapojí také další české průmyslové podniky, které se budou na výrobě či kompletaci v Česku podílet.

Státní podnik bude zajišťovat projektový management, plánovat výrobu, jeho zaměstnanci budou ale zajišťovat také logistiku a aktivity v oblasti zajištění komplexního dodavatelského řetězce, samozřejmě i samotnou montáž, kontrolu kvality před finálním dodáním armádě. A to pro pět ze sedmi variant vozidel, kterými bude česká armáda disponovat.

„VOP CZ je integrátorem celého vozidla. Ze Švédska dostaneme korbu, do které budeme integrovat všechny komponenty, které jsou předepsány výrobcem. Dále budeme vyvíjet varianty, vyrábět dílenská vozidla, která budou na podvozku Tatra 8x8, a mnoho dalších aktivit. Zapojení našeho podniku je tedy velmi významné, včetně realizace aktivit s vysokou přidanou hodnotou,“ říká Marek Špok, ředitel státního podniku VOP CZ.

„Do projektu chceme zapojit jak další státní podniky, tak ty soukromé. Chceme se dohodnout s ostatními českými partnery na jejich zapojení. Svým rozsahem i formou spolupráce se jedná o výjimečný projekt pro celý český obranný průmysl,“ dodává.

Bojový vůz pěchoty CV90 ve Vyškově při testech působil oproti vzdálené technice jako zjevení z jiného světa.

VOP CZ zajistí integraci věží dodaných společností Excalibur Army. Dále testování a přípravu na dodání kompletních vozidel českým vojákům, včetně finálního lakování a kontrolního nástřelu. Podnik také bude odpovědný za vývoj variant vozidel ve verzi FAO (Forward Artillery Observer) a AMB (Ambulance) na podvozku CV90, kdy na vývoji těchto dvou variant bude spolupracovat převážně se sesterskou společností Vojenský technický ústav.

Jednou z klíčových podmínek českého ministerstva obrany v době podpisu smlouvy bylo, aby ze zakázky za skoro 60 miliard korun získal český průmysl nejméně 40 procent. Tuzemským podnikům by tak mělo připadnout alespoň 24 miliard korun.

Náklady na životní cyklus 100 miliard korun

První „bévépéčka“ by podle ministryně obrany Jany Černochové mohli vojáci dostat v roce 2026, do roku 2030 by pak armáda měla mít všechna objednaná vozidla. „Hodnota kontraktu činí 59,7 miliardy korun. Cena za životní cyklus třiceti let se nyní odhaduje na asi sto miliard korun,“ uvedla Černochová.

Česko bude devátou zemí vyzbrojenou vozidly CV90. Výrobce už dodal více než 1 400 vozidel v 17 variantách pro evropské země, z nichž pět je členy NATO. Nedávno si stejný typ, ale s 35 mm kanónem, pro své ozbrojené síly vybralo také sousední Slovensko.

Nové obrněnce začala obrana vybírat už před devíti lety. Původně se do tendru přihlásilo několik výrobců. Kromě BAE Systems/Hägglunds s vozidlem CV90 také americký General Dynamics European Land Systems (GDELS) s obrněncem ASCOD a německý koncern Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx.

Expertní komise ale před dvěma roky konstatovala, že nabídky všech tří účastníků nesplňují všechny požadavky a nelze je dále hodnotit. Tendr pak byl zrušen. Až loni v červenci pak vláda rozhodla, že bude napřímo vyjednávat pouze se Švédskem.