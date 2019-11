Malostranský zápisník: O záhadném viru letnoismu, který požírá naše strany

Symbolicky jenom den po oslavách 17. listopadu zasedla tripartita. To jsme opravdu před třiceti lety chtěli, aby tu nástupce ROH s mandátem malé části zaměstnanců mluvil demokraticky zvolené vládě do kdečeho? Tentokrát třeba do toho, jak budovat sítě 5G, co s kůrovcovou kalamitou nebo jak se zbavit přemnoženého hraboše polního? Ostatně kdoví, jestli tam odbory zastupují víc zemědělce, anebo hraboše.