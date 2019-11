Malostranský zápisník: Když se ještě nestávkovalo za marxismus, ale proti

* Protože třicet let je už fakt hodně kulaté výročí a protože na mé alma mater, pražské Filosofické fakultě, se už zase stávkuje a přespává (každá generace si holt potřebuje prožít svou revoluci), tak dnes trochu netradičně. A vlastně ani ne z Malé Strany, ale o pár set metrů přes Mánesův most dál do Starého města. Pár vzpomínek z osobního archivu – aneb jak se na FF UK kdysi ještě stávkovalo PROTI komunismu a marxismu.