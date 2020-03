Chci hercům kompenzovat mzdy a pomoci vydavatelům, slibuje ministr Zaorálek

Může se kultura vůbec vrátit do stejného stavu, v jakém byla před koronavirem? Ustojí kina, muzea nebo galerie tak dlouhou dobu bez provozu?

Teď to ustojí, když jim pomůžeme. Přežily válku, tak přežijí i koronavirovou epidemii. Problém je, že budeme této epidemii čelit dlouho a můžou se změnit zvyky a způsob života lidí. A to je něco, co se teď úplně předvídat nedá.

Ekonomické škody se teprve budou sčítat, ale tradičně bývá kultura jednou z oblastí, kde se škrtá nejčastěji. Dojde k tomu?

Na vládě jsme se teď domluvili na rozpočtu, který výrazně zvyšuje deficit. V rozpočtu ministerstva kultury dojde právě kvůli výpadku výnosů k navýšení příspěvku na naše příspěvkové organizace, a máme jich 29, o 300 milionů korun. Politiku utahování opasků jsme si vyzkoušeli před 10 lety za vlády Mirka Topolánka a Miroslava Kalouska a dovedla nás akorát do recese.

Pokud bude dopad nákazy na oblast kultury trvalý, existuje nějaké opatření, jak tuto oblast podpořit? V jednom z rozhovorů jste uvedl, že jste zastáncem pumpování peněz do ekonomiky. Jak velká část z té stamiliardové částky na obnovu země po koronaviru by měla připadnout právě na kulturu?

Zastavení kulturního života představuje obrovské ztráty. Kolegyně Jana Maláčová předložila vládě program zaměstnanosti, který bude například divadlům, jež nemůžou hrát, kompenzovat mzdy zaměstnancům ve výši 80 procent s tím, že oni doplatí těch zbývajících 20 procent. Současně je vládou schválena podpora pro pracující v kultuře jako OSVČ. A já na příští vládě chci ještě předložit balíček opatření pro záchranu kultury a budu žádat o 1,5 miliardy korun.

Sezona oblíbených festivalů, jako jsou Colors of Ostrava, Rock for People a další, je v ohrožení a možná neproběhne. Počítáte s pomocí pořadatelům těchto akcí?

Uvidíme po Velikonocích, jestli budeme muset prodloužit nouzový stav. Teď bych dopředu nikoho nepohřbíval.

Například v regionech je podpora ministerstva kultury klíčová při péči o památky. Dotkne se krize kolem nákazy novým typem koronaviru i této oblasti?

Této oblasti se to nedotkne. Pro fungování ekonomiky je důležité udržet investice a stavební činnost.

Současná krize může dopadnout i na vydavatele časopisů a periodického tisku. Bude se vláda snažit pomoci také tomuto odvětví?

Nemůžeme si dovolit, aby byl vydavatelský segment touto krizí zdecimován. To by z nás kulturně učinilo zemi druhé kategorie.

Jaká konkrétní opatření by to podle vás mohla být?

O konkrétní podobě možných opatření jednáme s Karlem Havlíčkem (ministr průmyslu a obchodu a dopravy – pozn. red.). Plánuji, že s vydavateli a nakladateli o nich budu mluvit. Každopádně již dnes, díky vládou schválenému nařízení, pokud prokážou tyto vydavatelské domy třicetiprocentní propad v tržbách, získají nárok na částečné proplacení mezd svých zaměstnanců – od 30 do 80 procent, podle kategorie, do které patří. Další možnou podporou může i pro tuto oblast podnikání sloužit program ministerstva průmyslu COVID a COVID II.