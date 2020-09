Mise byla úspěšná, zhodnotil Vystrčil senátní delegaci na Tchaj-wan

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám drželi palce a věřili v to, že naše mise bude úspěšná, což se také stalo. Jsem velmi rád, že jsme tu cestu realizovali a velmi si vážím podpory, které se nám od všech, i mimo Českou republiku, dostalo,“ uvedl Vystrčil na tiskové konferenci.

Delegace do Tchaj-wanu podle něj měla tři hlavní úkoly. Navázání hospodářských vztahů, vědeckovýzkumných kontaktů. Dále měla delegace ukázat, že je Česká republika suverénní a samostatnou zemí.

„Co se týká jakéhosi návratu charakteru či narovnání páteře České republiky, to znamená důkazu toho, že je suverénní a samostatnou zemí, to si myslím, že rovněž rezonovalo mezi českými obyvateli. Dostávali jsme velké množství podpůrných e-mailů a – řekněme – i vyznání z pocitu hrdosti, že jsme návštěvu tímto způsobem realizovali.“

Třetím úkolem bylo navázat spolupráci demokratických zemí. „Já jsem s návštěvou spokojený,“ uvedl Vystrčil. „Jsem spokojený i s tvrzeními, kterých se nám dostalo ze strany jak velkých tchajwanských firem, tak těch malých, a politické reprezentace. Těším se, že poté, co skončí covidová epidemie, se dočkáme například i přímého spojení Tchaj-pej – Praha.“

Vystrčil s ministry projedná přínos návštěvy

Šéf Senátu také uvedl, že se společně s dalšími členy senátní části delegace dohodli, že si promluví s ministry a premiérem Andrejem Babiše. „Musíme jim ještě znovu vysvětlit, jak obrovský potenciál přivážíme. To uděláme a pak uvidíme, zda budou ochotni se proinvestovat z krize, i s pomocí tchajwanských investic,“ řekl Vystrčil.

Další nejvyšší ústavní činitelé Vystrčilovi cestu na Tchaj-wan už dříve nedoporučili. Tvrdě ji kritizovala Čína, která Tchaj-wan považuje za svou odštěpeneckou provincii. Vystrčila se naopak zastaly Německo, Francie či Slovensko.



Dodal, že se v neděli potká s Babišem v diskuzním pořadu na CNN Prima News. „Třeba bude ochotný a nechá mě, abych mu vysvětlit, že možná to, co říkal, není pravda. A že by možná měl nejprve přemýšlet a získat si informace a potom teprve mluvit.“ Vystrčilova poznámka se týkala pátečního rozhovoru pro Parlamentní listy, v němž se premiér proti delegaci na Tchaj-wan velmi ostře ohradil.

Následně Vystrčil reagoval také na kritiku ze strany KSČM. „To je velmi jednoduché, je to Komunistická strana Čech, Moravy a Slezska, která dnes drží u moci tuto vládu a je v jejích možnostech kdykoliv vládnutí této vlády ukončit. Mají to ve svých rukách,“ podotkl Vystrčil.

Pražský primátor Zdeněk Hřib na tiskové konferenci informoval o dohodnutých kulturních výměnách mezi českou metropolí a Tchaj-pejí. Příští rok tam v rámci koncertního turné vystoupí Pražská filharmonie. V příštím roce také chce pražský primátor na Tchaj-wan vypravit výstavu uměleckých děl Alfonse Muchy a umělců, kteří se jím inspirovali. „Viděli jsme i pár luskounů, kteří budou dopraveni do Prahy,“ připomněl Hřib.

Čeští podnikatelé, kteří byli součásti delegace, absolvovali na Tchaj-wanu podle předsedy Česko-tchajwanské obchodní komory Pavla Diviše kolem 280 schůzek s tamními protějšky. „Nejeli jsme si tam pro sliby, ale pro příležitosti. Slib nám nepomůže. Teď je na českém byznysu, abychom příležitosti zpracovali a přínos z nich udělali,“ řekl novinářům.



Vystrčila přivítali příznivci

Na tiskové konferenci ke zhodnocení tchajwanské mise vystoupili i další členové delegace z řad senátorů. Česko a Tchaj-wan by mohly spolupracovat například v kybernetické bezpečnosti i v boji proti koronaviru. Ve hře je i zřízení přímé letecké linky mezi Prahou a Tchaj-pejí, působení v Česku zvažuje i jedna z tchajwanských bank. Mluvilo se o výměně studentů i o další spolupráci v akademické sféře.



Vystrčil i další členové delegace se vrátili zpět do Česká v sobotu dopoledne. Lidé, kteří přišli přivítat šéfa horní komory Parlamentu, měli transparenty s nápisy „Děkujeme“ a „My jsme Tchajwanci“. Někteří drželi vlajky ČR a EU. Vystrčil jim řekl, že jel na Tchaj-wan kvůli tomu, aby si Češi narovnali záda a aby bylo vidět, že jim nejde jen o žaludky.

Čínský ministr zahraničí Wang I pohrozil předsedovi české horní komory, že za misi zaplatí vysokou cenu. Proti výroku se ohradila česká diplomacie i evropští představitelé.

Senátní delegaci na Tchaj-wan doprovázeli zástupci 36 českých firem, které jsou zaměřené především na moderní a pokročilé technologie. Česko a Tchaj-wan by mohly spolupracovat například v kybernetické bezpečnosti i v boji proti koronaviru. Ve hře je i zřízení přímé letecké linky mezi Prahou a Tchaj-pejí, působení v Česku zvažuje i jedna z tchajwanských bank nebo Tchajwanská asociace výrobců elektroniky.