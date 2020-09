Diplomacii dělá vláda, ne Vystrčil, reagoval Petříček na čínskou kritiku

Petříček řekl v neděli ČTK, že není příznivcem vzkazů přes média, diplomacie se tak podle něho nedělá. „Mnohokrát jsem zopakoval, že zahraniční politiku České republiky dělá vláda, nikoliv předseda Senátu. Na naší politice vůči Číně, kterou jsme si definovali v 90. letech, se nic nemění. Jsem přesvědčen, že nejdůležitějším krokem k udržení našich vztahů je, že se konečně vzdáme emocí, které do dialogu o strategickém partnerství nepatří,“ uvedl ministr zahraničí.



V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce poté řekl, že česká politika vždy obsahovala témata, která pro Čínu nebyla příjemná a v kterých si ČR stála za svým – například v otázce ochrany lidských práv nebo v poslední době ohledně snahy o narušení autonomie Hongkongu. „V některých oblastech je Čína náš partner, v některých strategický rival, v některých mimoběžka, protože ta témata nahlížíme zcela jinak,“ podotkl ministr.

Čínské velvyslanectví označilo v sobotu Vystrčilovu cestu za hrubé porušení národní suverenity Číny a vážné zasahování do čínských vnitřních záležitostí. Česko vyzvalo k tomu, aby dodržovalo princip jedné Číny a přijalo „konkrétní opatření k odstranění nepříznivých dopadů souvisejících se vzniklým incidentem a přijala konkrétní kroky k udržení stabilního rozvoje čínsko-českých vztahů“.

Vystrčil už při dřívější čínské kritice odmítl, že by politiku jedné Číny porušil. Česko má podle něj s Čínou vyjednáno, že má právo na vlastní politiku jedné Číny. Obdobně se v neděli v ČT vyjádřil i další člen delegace, místopředseda Senátu Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN). „Jeli jsme tam podpořit ekonomické aktivity našich zemí, naši národní hrdost a abychom si ujasnili, jak v našich vztazích dál,“ prohlásil.



O cestě Miloše Vystrčila na Tchaj-wan mluvil ministr zahraničí i v pořadu Rozstřel (2. 9.. 2020):

„Nevěřil jsem vlastním uším“

Růžička v této souvislosti zkritizoval výroky prezidenta Miloše Zemana a předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. „Nevěřil jsem vlastním uším a očím. Pokud místopředseda Sněmovny vyhlašuje, že bude s čínskými soudruhy řešit, jak zatočit s předsedou Senátu, pokud prezident republiky řekne, že Senát je nejzbytečnější instituce v této zemi a že nebude předsedu Senátu – druhého nejvyššího ústavního činitele – zvát na setkání nejvyšších ústavních činitelů, je to něco, co je velice důležité a mimořádně špatné,“ řekl. Ministr Petříček by měl podle něj uvažovat, že by si Filipa pozval k vysvětlení, protože „Filip tady hájí zájmy cizích mocností, a ne České republiky“.

Petříček k tomu uvedl, že to, koho zvát na schůzky nejvyšších činitelů, je záležitostí prezidenta republiky. Prezidentův aktuální postoj ohledně Vystrčila však podle něj „určitě není krokem, který by posílil koordinaci naší zahraniční politiky“. „Já chci dále chodit na zasedání Senátu a výborů. Poslanecká sněmovna i Senát jsou pro mě partneři při formování naší zahraniční politiky,“ dodal.

Cesta senátní delegace v čele s Vystrčilem vzbudila velkou pozornost. Vedle Číny se proti ní stavěli i vysocí čeští politici včetně Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO). Právě nátlak čínské ambasády v Praze nejen v této záležitosti Vystrčil označil za jeden z důvodů, proč se návštěvu Tchaj-wanu rozhodl uskutečnit. Delegace se vrátila do Prahy v sobotu dopoledne.