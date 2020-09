Čína stopla zakázku na česká piana za miliony. Kvůli senátní cestě na Tchaj-wan

Čínský obchodní partner Petrofu z Pekingu podle ní s odkazem na Vystrčilovu návštěvu hradecké firmě oznámil, že zatím neodebere již dohodnutou zásilku nástrojů v hodnotě 200 tisíc eur (5,3 milionu korun).

Vystrčilovu návštěvu Tchaj-wanu tvrdě kritizovala Čína, která Tchaj-wan považuje za svou odštěpeneckou provincii. Ministr zahraničí Číny Wang I druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli ČR vzkázal, že ho Čína donutí zaplatit vysokou cenu za to, že porušil princip jedné Číny. Vystrčil odmítl, že by porušil dohody mezi ČR a Čínou.

Firma Petrof, pro níž je čínský trh s podílem kolem 35 procent klíčovým odbytištěm, má obavu, že zhoršení vztahů mezi ČR s Čínou bude mít negativní dopad i na její další obchody v Číně. Piana Petrof v Číně pod jinými vlastními značkami i vyrábí, loni to bylo téměř 6 000 nástrojů.

„Odběratel pro Peking a okolí nám napsal, že se v Číně mluví o tom, že čínská vláda chce uvalit sankce na ČR a její zboží a že on nemá na to, aby platil pokuty. Poprosil nás o pozastavení dodávky,“ řekla Ceralová Petrofová. Expedici nástrojů již měl Petrof připravenou. Vysvětlení vztahů mezi ČR s Čínou po Petrofu žádal největší obchodní partner Petrofu v Číně z města Ning-po.

Dealeři podle prezidentky Petrofu vyčkávají, jak vše dopadne, situace v česko-čínských vztazích je pro ně nejasná a gesta různých politiků nechápou. „Nevědí, zda jsme jejich přátelé či nepřátelé. Mrzí mě, že naše diplomacie se neumí sjednotit a my to po té odnášíme. Je to pro nás nepříjemné,“ řekla.

Petrof nyní neví, zda se na konci října opět zúčastní důležitého mezinárodního veletrhu hudebních nástrojů v Šanghaji, který je nejvýznamnějším na světě. „Vůbec nevíme, zda tam budeme vystavovat, zda dostaneme víza,“ řekla Ceralová Petrofová.

Letošní hospodaření Petrofu poznamenává pandemie koronaviru. Původní plán prodeje na úrovni 290 milionů korun se podle Ceralové Petrofové kvůli pandemii nenaplní. V květnu podnik odhadoval pokles proti plánu o 40 až 50 procent, nyní očekává snížení asi o pětinu na úroveň 230 milionů korun. Menší pokles je především díky dobrým prodejům v ČR, Evropě a v Rusku. V červenci se začala zotavovat i poptávka v Číně.

Loni Petrof, jehož vznik sahá do roku 1864, zažil dobrý rok. Tržby společnost zvedla meziročně o devět procent na 310 milionů korun, což byl nejlepší výsledek za posledních 11 let. Čistý zisk činil 11 milionů korun.