Omluvu a fofrem, napsal Novotný Číně. Jeho dopis ocenil prestižní magazín

Napětí ve vztazích mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou, které vyvolala cesta předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, si všimla světová média. Zahraniční magazín, který dopis řeporyjského starosty přeložil do angličtiny, zveřejnil článek o cestě na Tchaj-wan, kterou měl původně absolvovat zesnulý šéf Senátu Jaroslav Kubera. Zaujal jej především dopis řeporyjského starosty, který Čínu žádá o omluvu.

Reakci Novotného podnítil šéf čínské diplomacie Wang, který na návštěvě Německa koncem srpna prohlásil, že Vystrčila za jeho cestu na Tchaj-wan „přimějeme zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus“.

Novotný se proti tomuto výroku ostře ohradil v oficiálním dopise, který poslal I Wangovi prostřednictvím čínského velvyslance v Praze Zhanga Jianmina. Napsal, že to bylo „NAPOSLEDY, co jste si takto otevřeli hubu na Českou republiku“ a čínským politikům vynadal do drzých, nevycválaných kašparů.

V další části dopisu řeporyjský starosta nařídil Číně, aby se se České republice omluvila za „nestoudnou výhrůžku“, a to „fofrem“ do 24 hodin. O čínské omluvě české ministerstvo zahraničí neinformovalo, poznamenal magazín Foreign Policy.



Zahraniční magazín si všímá také rozporů ve vystupování české zahraniční diplomacie a zdůrazňuje, že „spor dále komplikuje úsilí českého prezidenta Miloše Zemana, který se snaží posílit česko-čínské vztahy“.

Do Zemana se totiž ve svém dopise opřel i Novotný a prezidenta označil za „čínského žoldáka“. Magazín stejně jako řeporyjský starosta poukazuje na to, že investice Číny v České republice nejsou příliš přínosné. Některá česká média však poukazují na to, že se data liší podle zdrojů informací. Podle některých statistických údajů čínské investice v Česku naopak převyšují ty Tchaj-wanské.

Svůj dopis Novotný zakončil slovy „Ať se to neopakuje! Ne*erte mě!!!“.