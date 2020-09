Vysokoškoláci se bouří proti distanční výuce. V Praze plánují demonstraci

Budoucí studentka Tereza nastupuje začátkem října do prvního ročníku na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Celé léto věděla, že distanční výuka může znovu nastat. Vzhledem k přechodu do nového kolektivu ale doufala, že alespoň první týdny stráví na univerzitní půdě, ne zavřená u sebe v pokoji.

Přesně to se ale stane. Pražský primátor Zdeněk Hřib totiž v pátek oznámil, že vysoké školy v hlavním městě přejdou na distanční výuku. A to ještě předtím, než semestr vůbec začal.

„Jsem opravdu zmatená, vůbec netuším, jak to bude probíhat, škola nám zatím neposkytla žádné informace. Přednášky začínají příští týden a já netuším, co mám dělat,“ svěřila se Tereza, která si nepřála uvést příjmení, ale redakce její celé jméno zná.

Studentů, které trápí vyhlídka celého semestru stráveného výukou přes konferenční hovory, je víc. „Pojďme se konečně vzbouřit proti dalšímu nesmyslnému vyhlášení vlády o zavření všech vysokých škol. Distanční výuka nikdy nenahradí klasickou prezenční a snad sakra nechceme ty tituly dělat doma!!?“ píší organizátoři protestu na Facebooku. Na událost tam již zareagovalo přes pět tisíc lidí a číslo stále roste.

Jedna z organizátorek, studentka Emma Polomská, říká, že rozhodnutí uspořádat demonstraci učinila ze zoufalství. Do školy totiž teprve nastoupila, do pátku v ní byla pouze pětkrát. Aby přitom mohla v letním semestru do laboratoří, musí na podzim úspěšně absolvovat takzvaná cvičení. A to jí i ostatním studentům současná situace velmi znesnadňuje.

Ubezpečuje však, že demonstrace proběhne s nasazenými rouškami a s povolením pražského magistrátu. „Nechci, aby případná akce byla z nějakého hlediska nelegální, aby z toho náhodou neměli problém účastníci anebo hlavně my – organizátoři,“ uvedla.

Právě kvůli potřebě vyřízení povolení ostatně protest, který původně zamýšleli na tento pátek, proběhne nakonec až na začátku října. Otázkou tak je, jestli vláda dříve nezakáže venkovní hromadné akce nad sto lidí, jak v úterý avizoval nový ministr zdravotnictví Roman Prymula.

„V životě by mě nenapadlo, že o akci projeví zájem tolik lidí. Evidentně je velké množství studentů nespokojené,“ dodala pro iDNES.cz.



Někde dobrovolně, jinde z donucení

Distanční výuka studenty trápí z řady důvodů. Jedním z nich je třeba to, že se zrušení běžné výuky týká jen vysokých škol, střední a základní školy zatím zůstávají otevřené. „Když si srovnám velké posluchárny s tím, jak sedí děti vedle sebe v lavicích na základkách, přijde mi, že pravděpodobnost nákazy by u nás byla nižší,“ míní třeba dvaadvacetiletá studentka brněnské Masarykovy univerzity Kateřina.

Právě její škola v pondělí rozhodla, že výuka bude po celou dobu semestru distanční. A to jen s několika výjimkami – výukou prvních ročníků, laboratorních cvičení či dalších malých seminárních skupin v předmětech, kde je praktická výuka nezbytná.

„Synchronní online výuka naplní akreditační podmínky i za současné neutěšené epidemické situace, kdy je řada studentů v karanténě, za hranicemi, někteří s chronickým zdravotním problémem, další nechtějí riskovat přenos nákazy na své blízké,“ uvedl rektor univerzity Martin Bareš.

Reagoval tak na vyjádření Národního akreditačního úřadu, který plošné zavádění distanční výuky zpochybnil. „Plošné rušení kontaktní výuky, které nebude dáno vydaným doporučením nebo rozhodnutím příslušné hygienické stanice, ministerstva zdravotnictví nebo vlády, je nepřípustné,“ uvedl totiž v půlce září úřad.

Zavřou se i koleje?

Přechod na distanční výuku má ale i své praktické dopady. Řada studentů totiž v místě studia běžně nebydlí. To je případ třeba dvaadvacetileté Denisy, která bydlí v Praze, studuje ale v Českých Budějovicích. „Jihočeská univerzita distanční výuku zatím nezavedla. V Budějovicích jsem ale už podepsala smlouvu na byt na další rok, pokud škola nebude, budu nájem platit zbytečně,“ popsala.

S rušením smlouvy by ale měla další problémy, neví navíc, jestli se bydlení nebude hodit v jarním semestru. Každý měsíc tak bude zbytečně zatěžovat rozpočet.

Opačný problém zase mohou mít jiní studenti, a to ti, kteří obývají studentské koleje. Ty by se totiž mohly také zavřít. „Je to jedno z dalších opatření, které velmi pravděpodobně v tomto týdnu bude přijaté,“ varovala v pondělí hlavní hygienička Jarmila Rážová pro Český rozhlas.

Distanční výuka je nyní povinná pro pražské vysoké školy. Nařízení se však nevztahuje na zkoušení do deseti lidí, laboratorní, experimentální a uměleckou práci do patnácti lidí a praktickou výuku. Z rozhodnutí krajského krizového štábu bude učit distančně i Univerzita Pardubice, naopak plzeňským vysokým školám toto opatření krajská hygienická stanice pouze navrhla.

Od středy přejde z nařízení tamní hygieny na distanční výuku i zlínská Univerzita Tomáše Bati. V pondělí podobné rozhodnutí učinila dobrovolně brněnská Masarykova univerzita.

Opatření se nelíbí ani čtyřiadvacetileté Květě, která v říjnu nastupuje na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. „S některými spolužáky jdeme alespoň na pivo, abychom se trochu poznali. Doufám, že do té doby nezavřou kavárny a bary úplně,“ uzavírá.