Stačí zakašlat a posílají nám dítě domů. Takhle to nejde, vadí rodičům

„Naše holky včera v noci (v pondělí, pozn. red.) přiletěly z Řecka. Řekové je při příletu poslali na testy, v průběhu týdne byl výsledek, všechno negativní,“ popisuje otec dvou dívek Martin Lacina.



Dívky neměly teplotu, netrpěly dušností ani žádným jiným příznakem. Po příletu však začala jedna z nich trochu pokašlávat. „Domníváme se, že kvůli klimatizaci v autobuse cestou z hotelu k letadlu,“ říká.

Vzhledem k tomu, že týden starý test měly dívky negativní a žádné další příznaky se u nich nevyskytly, poslali je rodiče do školy. Neuplynuly ale ani tři hodiny a ze školy již volali, ať si pro jednu z dcer přijedou. „Pořád nemá žádné jiné příznaky kromě občasného zakašlání. Takže teď studuju, jestli má škola právo ji takhle vyšoupnout,“ popisuje Lacina.

Narazil tak na problém, kterému již čelilo více rodičů. Školy se musí řídit manuálem, který v polovině srpna vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Ten školám ukládá „povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19“. „Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění,“ popsala mluvčí resortu Aneta Lednová.

„V případě patrných příznaků infekčního onemocnění informuje škola zákonného zástupce, respektive zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, a ten rozhodne o dalším postupu,“ dodala Lednová.



A právě to se podle Laciny nestalo. „Škola nás má poučit o dalším doporučeném postupu. To se nestalo, oni chtějí jen to dítě dostat z budovy,“ popsal.

Problém s definicí

Není přitom jediným rodičem, který se potýkal s tímto problémem. Podle Michaely Veselé, která vede poradnu pro rodiče Vaše práva ve škole, se na poradnu obrátilo již několik lidí s obdobným dotazem. „Šlo o dost nestandardní způsob vyvedení žáka ze třídy a následnou izolaci, včetně měření teploty na dva metry a slovní ostrakizaci,“ vyjmenovala Veselá.

Poukázala přitom na další problém – v manuálu není jasně řečeno, kdy už jde o příznak infekčního onemocnění a kdy ještě ne. „Manuál nějak předpokládá, že učitel je diagnostikem v oblasti zdraví. Proto nutně vznikají podobné situace, kdy učitel, který se buď víc bojí, anebo se do této nové role více položí, samostatně nerozpoznává kašel ohrožující od neohrožujícího a v tomto duchu potom koná,“ dodala Veselá.

Pokud tak chce třeba rodič dítěte trpícího alergiemi zamezit tomu, aby mu dítě posílala škola každý den domů, musí mu vyřídit potvrzení od praktického lékaře. „U chronicky nemocných dětí, žáků nebo studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky,“ popsala Lednová.

Přesně to tak nyní bude muset udělat i Lacina. „Jít k doktorce by mi za normálních okolností přišlo absurdní, protože na tom kašli prostě není co zkoumat. Ale zřejmě tam stejně půjdeme, ať nám vystaví papír, že mají obě holky alergii nebo tak něco, jinak nám bude škola obden posílat děti domů,“ uzavřel Lacina.