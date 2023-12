Rudý mlok, hovězí je hovězí a jiné „hámotiny“, které letos řekli poslanci

Berenika Peštová při projednávání návrhu nedůvěry vládě. (18. října 2023)

Pozornost vzbudila poslankyně ANO Berenika Peštová, když se v lednu před hlasováním o nedůvěře vládě ptala vládní poslankyně Lucie Potůčkové z hnutí STAN na rudé mloky.

Rudý „mlok“

„Můžete mi vysvětlit, co to jsou ti rudí mloci? KSČM máte na mysli, ano? Ten komunista, kterého taky tedy budete volit, to je taky rudý mlok, ano?“ ptala se Peštová v narážce na vládní koalicí podporovaného kandidáta na Hrad, nyní prezidenta Petra Pavla.

Potůčková totiž předtím mluvila o tom, že předchozí menšinová vláda ANO a ČSSD se opírala o komunisty, slovy herce Jiřího Kodeta z Pelíšků o rudé noky.