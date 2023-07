Poslanci mají rozhodnout o zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu

„Je namístě, aby se o tom ve středu hlasovalo a určil se pevný čas hlasování,“ uvedl pro iDNES.cz ministr práce a sociálních věcí.

Zákony schvaluje Sněmovna podle jednacího řádu ve středu a v pátek mezi 9:00 a 14:00. Snahu vládní většiny hlasovat jindy může opozice vetovat. V pátek to jménem klubů ANO a SPD udělala šéfka klubu ANO Alena Schillerová.

Předčasný důchod by měl být podle návrhu pětikoalice možný nejvýše 3 roky před dosažením důchodového věku místo dosavadních pěti let. Jít do předčasného důchodu budou moci lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let.

„Děláme důchodovou reformu, která je nutná,“ řekl Jurečka.

Kromě zpřísnění pravidel pro předčasné penze se vláda rozhodla sáhnout do pravidel zvyšování penzí. Důchody se navyšují pravidelně od ledna. Nyní o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd, stejně jako to bylo před rokem 2018.

Penze má dvě složky. Základní je stejná pro všechny, v zásluhové části se odrážejí odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počet dětí. Podle vládou prosazované novely by se u předčasného důchodu až do řádného termínu zásluhová část nevalorizovala.

Návrh počítá také s nahrazením mimořádných valorizací při vyšší inflaci dočasným přídavkem. Dočasný přídavek a zvýšení procentních výměr má odrážet 60 procent růstu cen.

„Je potřeba udělat změny proto, aby i děti a vnoučata nynějších důchodců měly šanci, že budou mít důchody z průběžného systému, které dokážou zajistit jejich dobrou životní úroveň,“ řekl Jurečka už při předchozím projednávání novely zákona o důchodovém pojištění.

Zatímco podle vlády jsou změny nutné pro udržitelnost důchodového systému, opozice vládě vyčítá, že chce šetřit na penzistech. „Není to žádný důchodová reforma. Je to hojení se rozpočtu na důchodcích,“ oponoval v pátek vláda ve Sněmovně stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. A jeho kolegyně Schillerová oznámila, že když bude v příští vládě, zruší současné kroky kabinetu Petra Fialy proti důchodcům.