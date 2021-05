Vrbětické lavírování ministryně Benešové. Varianty jsou 7 let staré, uznala

„Na rozdíl od jiných nejsem zastáncem jedné jediné vyšetřovací verze. Teď jsem se ptal paní ministryně Benešové, která řekla, že těch verzí je víc, jakou má třetí verzi. A ona řekla, že může jít o zakrytí manka ve Vrběticích,“ prohlásil prezident Zeman. Další verzí podle něj je, že šlo o neodborné vyskladňování munice.



Benešová svá tvrzení o třetí verzi opírá výhradně o setkání s bývalým zaměstnancem firmy Imex, která si vybuchlé sklady ve Vrběticích pronajímala.

„V roce 2014 se mne coby poslankyni na toto téma snažil kontaktovat jeden bývalý zaměstnanec. Navigovala jsem ho na tehdejšího předsedu bezpečnostního výboru,“ řekla Deníku N Benešová s tím, že dál se celou věcí už nezabývala. Toto prý také zmínila 19. dubna na jednání vlády, které se kauzou Vrbětice zabývalo a kterého se účastnili i zástupci zpravodajských služeb či policejní prezident Jan Švejdar.

Toho se Benešová podle svých slov zeptala, zda se takovou verzí policie zabývá. „Neřekl nic, vyslechl si to a je to na záznamu,“ upřesnila ministryně. Deníku N po opakovaných dotazech řekla, že nemá žádné indicie o tom, že by se policie touto verzí skutečně zabývala.



O větším množství vyšetřovacích verzí vrbětických výbuchů ministryně hovořila na konci dubna v deníku Právo. Bylo to nedlouho poté, co prezident republiky po týdenním čekání prohlásil, že policie pracuje se dvěma rovnocennými verzemi, a to nedbalostí a právě zapojením ruských tajných služeb.