Trvám na několika verzích Vrbětic, řekl Zeman. Novináři lžou, hájí Hamáčka

Dělat si nepřátele z bývalých přátel je chyba. Když není přátelství, mají být korektní vztahy.

Prezident řekl, že trvá na více vyšetřovacích verzích výbuchu ve Vrběticích. „Ptal jsem se ministryně Benešové, jakou má třetí verzi. A ona řekla, že může jít o zakrytí manka. Už ta stará verze, že šlo o neopatrné jednání při vyskladňování, před lety existovala,“ řekl.

Ruskou verzi považuje Zeman za vážné podezření, a každé podezření se podle něj musí vyšetřit. Dodal, že s vyšetřováním nedůvěřuje BIS, ale důvěřuje policii. Doporučil zaměřit se na firmu IMEX.

Prezident řekl, že bylo by hezké, kdyby se v Česku uskutečnil summit Putin - Biden. „Ale je jasné, že po odhalení Vrbětic k tomu nedojde. Hamáček rozumně plánoval cestu do Ruska s těmito dvěma tématy (Sputnik V a summit Biden - Putin, pozn. red.), a zcela rozumně ji odvolal. Jenom blázen by do Ruska v takovém případě jel,“ řekl.

Opozice plánuje hlasovat o nedůvěře vládě. Zeman tento plán označil za „vylomeniny“. Pokud bude nedůvěra vyslovena, nechá Zeman vládu dovládnout do voleb.