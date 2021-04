Je chování prezidenta velezradou? V pořadu Rozstřel řekne názor Černochová

Prezident České republiky Miloš Zeman v neděli pobouřil část veřejnosti svým projevem ke kauze Vrbětice.

Mezi jinými i poslankyni za ODS Janu Černochovu, předsedkyni Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny, která bude v pátek 30. dubna hostem pořadu Rozstřel na iDNES.cz.

Debata odstartuje ve 13 hodin a moderovat ji bude Vladimír Vokál, který se bude poslankyně mimo jiné ptát na důkazy, jež BIS ke kauze Vrbětice má. Na řadu přijdou i otázky, o jaké důkazy se jedná, kdy s nimi bude seznámena veřejnost a zda za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích opravdu stojí Rusko.

Černochová promluví také o dalším vývoji této kauzy a o názoru prezidenta Zemana, který se v nedělním projevu zmínil, že nejsou přímé důkazy o tom, že za výbuchem stojí ruští agenti a existují i další vyšetřovací teorie.

Debata se také stočí k tomu, že lídři ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se na mimořádné schůzi Sněmovny chtějí pokusit vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše.Černochová promluví o tom, co by se mohlo stát, pokud vláda Andreje Babiše padne a jak na to bude reagovat český prezident Miloš Zeman.



Jana Černochová je česká politička a členka ODS. V roce 2013 se stala znovu poslankyní Parlamentu České republiky. Od roku 2012 je starostkou Městské části Praha 2.