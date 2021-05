Majitel Imexu byl před výbuchem v okolí hotelu, v němž bydleli agenti GRU

Den před výbuchem muničního skladu Vrbětice Petr Bernatík zamířil svým služebním autem k ostravskému hotelu Corrado. „Strávil tam zhruba 40 minut,“ popsaly Radiožurnálu a Respektu zdroje obeznámené s vyšetřováním.

To, zda byl Bernatík přímo v hotelu, nelze ale s jistotou potvrdit. Nicméně podle lokalizačních údajů z jeho mobilního telefonu se pohyboval maximálně sto metrů od hotelu. Polohu, kde se ve velkých městech telefon pohybuje, lze určit s odchylkou nanejvýš několik desítek metrů, a to za pomoci síťových buněk, do kterých se každý zapnutý mobilní telefon přihlašuje.



Ve stejnou dobu, kdy zamířil k ostravskému hotelu majitel firmy Imex, byli v hotelu ubytovaní agenti ruské GRU Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin. Ti podle protimafiánské centrály a českých tajných služeb stojí za výbuchem vrbětického muničního skladu.

Bernatík na dotazy, co v blízkosti hotelu dělal, serveru neodpověděl. Vyjádření ovšem poskytl jeho advokát Radek Ondruš. „Tak buď tam stál na křižovatce, nebo někde autem, to já nevím,“ okomentoval. Později, po poradě se svým klientem, nabídl oficiální verzi, která tvrdí, že se Bernatík v okolí hotelu nikdy nepohyboval.

„Já jsem s ním mluvil, říkal, že to rozhodně není pravda. Tvrdí, že jel rovnou do Vrbětic a nikde nestavěl. Uvedený den, ani nikdy jindy, v hotelu Corrado nebyl a ani tam nejel,“ řekl Ondruš. Téměř čtyřicetiminutovou zastávku Bernatíka ale vysvětlit nedokázal.

Podle serveru iRozhlas věděli o zajížďce majitele Imexu i poslanci z výboru pro bezpečnost. Pod příslibem anonymity reportérům z Radiožurnálu a Respektu potvrdili, že policie vyšetřuje údaje z Bernatíkova telefonu. To, že policie prověřuje jeho data z mobilní sítě potvrdil i místopředseda výboru Pavel Žáček z ODS.

Další podezřelé okolnosti

Nejedná se však o jedinou podezřelou okolnost toho dne. Po zastávce v hotelu Corrado Bernatík vyrazil přímou cestou do Vrbětic, kam podle svědků dorazil zhruba ve dvanáct hodin. Ve skladech se zdržel zhruba tři hodiny. Do skladů dorazil podle pracovníků sám, což je podle svědků divné, protože vždy na kontrolu jezdil za doprovodu jiné osoby.

Zároveň ve skladu nikdo jiný nebyl, přestože se vyskladňovala velká zásilka, dostali všichni zaměstnanci a brigádníci na 15. října volno. Právník Bernatíka Ondruš to zdůvodnil tím, že na ně neměl kdo dohlížet. Prý se ovšem jedná pouze o náhodu, že den před výbuchem majitel kontroloval sklad o samotě a ještě firma dala volno brigádníkům.

Zbrojíři firmy Luděk Petřík a Vratislav Havránek totiž podle něj zrovna pracovali v Ostravě. Kdo dal zaměstnancům skladu na ten den volno už zpětně nelze ověřit. Petřík i Havránek zahynuli při výbuchu.



Podivné chování

Policie označila chování majitele Imexu za nezvyklé, letos v únoru dokonce skončil na 48 hodin v cele předběžného zadržení.

„Byl zadržen a bylo to na základě předchozího souhlasu státního zástupce. Rovněž u něj doma policie i ve firmě Imex Group provedla prohlídku,“ uvedl zdroj.

Bernatíkovo zadržení naznačuje, že ho policie nebere jen jako svědka. Policisté vyšetřují jestli nepomohl ruským agentům vniknout se do areálu ve Vrběticích.

Bernatíkův advokát ale popírá, že by byl Bernatík schopný pomoci agentům do skladu. „V autě byl sám, nikdo s ním v autě nebyl a tedy ani při průjezdu vrátnicí. Sám byl i ve skladu ve Vrběticích,“ řekl.

Jeden sklad ve Vrběticích explodoval v říjnu 2014, druhý v prosinci téhož roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba vybuchlé sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group, v době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav. České bezpečnostní složky mají podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem.



Verze výbuchu ve Vrběticích je jedna, řekl Babiš po jednání se Zemanem: