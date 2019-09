Propuštěná vražedkyně Janáková v pátek porodila, policie odebrala DNA

„Porodila jsem v pátek, v královéhradeckém kraji a pak jsem následně odešla na revers, protože tam za mnou přišla kriminálka oznámit mně, že odebrala DNA,“ uvedla Janáková pro televizi Prima. Porod podle ní proběhl normálně.

I nadále tvrdí, že neotěhotněla záměrně. O zákonu, který ženě v případě otěhotnění zajistí patnáct měsíců na svobodě, podle svých slov nevěděla.

Žena má ještě jedno dítě z prvního manželství. Ten je v péči otce, Janákové ho však musí z nařízení soudu půjčovat. Příbuzní se bojí, že by mohla po porodu s oběma dětmi utéct.

„Mám strach, aby si prostě nevzala kluka, nekoupila letenku a aby se s ním neztratila,“ řekla jedna z příbuzných televizi Prima.

To však Janáková popírá. „Řeknu to asi takhle, nemám v plánu nikam utíkat. Nemám řidičák, natož cestovní pas a nikdy jsem ho neměla,“ tvrdí Janáková. Žádnou představu do budoucna prý nemá.

Janáková si měla ve vězení odsedět třicet let. Otěhotněla ještě ve vazební věznici v Hradci Králové, před vynesením rozsudku. Krajský soud v Ostravě ji tedy musel podle zákona na poslední tři měsíce těhotenství a následně období do prvních narozenin dítěte propustit.

VIDEO: Soud zrušil doživotí exmanželům Janákovým v případu vraždy sběratele Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Bylo to obligatorní rozhodnutí. Nemůžeme nařídit ani dohled probačního úředníka nebo domácí vězení,“ řekl místopředseda Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl.



Janáková tvrdí, že ji ve vazbě znásilnili tři dozorci. Spekuluje se však, že si sperma mohla sehnat od některého z vězňů. Situaci prošetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Právě v tom jim nyní pomůže odebrané DNA dítěte.

Vraždu spáchala Janáková ještě se svým exmanželem Jaroslavem Janákem. Zesnulého vylákali na schůzku a následně ho žena při společné cestě autem zastřelila. Muž poté tělo odtáhl do kukuřičného pole u Lázní Bělohradu. Druhý den se tam vrátil pro 34 tisíc korun, které měl sběratel u sebe.